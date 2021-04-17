Министр строительства Узбекистана Батыр Закиров на пресс-конференции в Самарканде в субботу прокомментировал сообщения о предоставлении крупных государственных заказов строительной компании «Трест-12», среди акционеров которой указаны его супруга и сын.

«У этой организации 42-летняя история. По-моему, подобной строительной организации в республике нет. Я сам работал там больше 20 лет. В этой организации есть мои близкие, наставники, также работали 8−10 моих одноклассников. У нас такой порядок, что во время работы нет таких понятий, как кумовство или приятельство. Дружба, родственные связи — в своё время. По-другому работать невозможно», — приводит его слова «Халк сузи».

Батыр Закиров сообщил, что не работает в «Тресте-12» уже 11 лет, после того, как перешёл в правительство.

«Спрашивают, почему „Трест-12“ получает много объектов без тендера. Многие связывают это со мной. Должен сказать одно — 51,1% этой организации, кто знает закон об акционерных обществах, находится в управлении государства. Ни я, ни моя семья никак с этим не связаны… Конечно, эта организации не стала лучше под управлением государства. В последнее время у „Треста-12“ свои сложности», — сказал министр.

Батыр Закиров напомнил, что после объявления Узбекистаном независимости компания построила много зданий и продолжает их строить.

«Вчера писали про Олий Мажлис. Это со мной никак не связано. Для объектов Олий Мажлиса и в целом для объектов, относящихся к Администрации [президента], есть строительная организация, тоже государственная. Крупными объектами занимается она. Из-за отсутствия условий на этом объекте для Олий Мажлиса привлекли „Трест-12“», — заявил он.

Глава Минстроя заявил, что в истории «Треста-12» не было некачественно выполненных или не сданных в эксплуатацию объектов.

«Пусть в убыток, но проекты доводились до конца. Потому что у компании есть имидж, 42-летняя история. Не каждый может достичь такого же. Будет не совсем неправильно, если я буду хвалить», — сказал Батыр Закиров.

Причинами, по которым некоторые объекты передаются «Тресту-12» напрямую, министр назвал «историю организации, кадры, качество и сроки».

Он привёл пример. «Когда в 1999 году был теракт, Кабинет министров привлёк „Трест-12“ в течение часа. [Компания] провела там реконструкцию», — заявил министр.

«Вопрос передачи без тендера непосредственно от меня не зависит. Это определяется решением Кабинета министров, президента», — подчеркнул он.

Когда был теракт у здания Генеральной прокуратуры в мае 2004 года, объект также принял «Трест-12». «Всё здание было закрыто, и рабочие всю ночь скальпелем соскребали останки людей со стен», — напомнил министр.

«У меня есть своя работа. „Трест-12“ никак со мной не связан», — заверил Батыр Закиров.

«Поймите одно: мне ни жарко, ни холодно, когда государственная доля составляет 51%», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Агентство по противодействию коррупции изучает передачу крупных государственных заказов «Тресту-12» на предмет наличия конфликта интересов.