Хокимият Ташкента 31 мая представил информацию о ходе строительства путепровода, соединяющего Яккасарайский и Сергелийский районы столицы, и объяснила причину подорожания стоимости проекта почти в два раза.

«Газета.uz» рассказывала, что стоимость строительства шестиполосной автодороги и трёх путепроводов, которые соединят Яккасарайский и Сергелийский районы Ташкента, выросла с 280 млрд до 518,3 млрд сумов. Реализацией проекта занимается Grand Road Tashkent. Правительство разрешило реализовать проект без тендера и проводить строительно-монтажные работы одновременно с разработкой проектно-сметной документации.

Мост начинается с продолжения улицы Чопонота после пересечения ею улицы Шота Руставели, проходит над Малой кольцевой автодорогой, каналом Салар, потом над железнодорожными путями, под Ташкентской кольцевой автодорогой и выходит на улицу Кипчак в Сергели.

Первоначальный проект. «Газета.uz» подробно рассказывала про него.

Технический директор компании Allegro Develop Plast, которая была выбрана генеральным проектировщиком, в интервью пресс-службе хокимията Ташкента сообщил, что первоначальная цена проекта сформировалась после «космических съёмок, исходя из местности, длины, ширины и первоначального вида».

«Мы посчитали эту цену приблизительной. На основе этой цены мы начали строительные работы. Но на основе соответствующих постановлений, для оперативного и качественного [строительства] дороги, у нас появилась идея привлечь турецкую Kalyon Ulastirma для проектирования объекта… После прихода Kalyon нам пришлось тщательно изучить трассу, то есть провести топографическую съёмку, геологические изыскания, диагностические работы, Kalyon Ulastirma выдвинула другое привлекательное, качественное и удобное предложение», — рассказал он.

Новый проект.

По его словам, в итоге проект был доработан — первоначально не были заложены съезды с моста на малую кольцевую автодорогу со стороны Сергели, были только со стороны Чопонота, что было не удобно для водителей. В проект добавлены съезды и уже готовы опоры под них.

Кроме того, мост строится «на 100%» по технологии монолитного перекрытия. Ранее мосты перекрывались балками. Монолитное перекрытие толщиной 1 метр с арматурой стягивается тросами, что даёт большую прочность и устойчивость конструкции, сказал он.





Пролёт над железной дорогой закладывался высотой 5,5 м, но железнодорожники потребовали поднять мост ещё на 2 метра, что, в свою очередь, удлинило наклонную часть моста, отметили в пресс-службе хокимията.

«При прокладке моста пришлось проделать большую работу по изменению инженерных коммуникаций: убрали под землю высоковольтную линию электропередачи, скорректировали русло Салара, сейчас перемещается магистральный газопровод, попавший в зону дороги, у кольцевой были старые очистные сооружения, которые пришлось демонтировать», — говорится в сообщении.





Столичная администрация также указала, что за год стоимость стройматериалов (арматуры и бетона) выросла вдвое.

«Перечисленные факты объясняют возросшую относительно первоначальной стоимость строительства на 236 млрд сумов. Также важной особенностью проекта является тот факт, что при работе над возведением путепровода и съездов с него не было снесено ни одного здания», — заявили в пресс-службе хокимията.





Согласно подсчётам, озвученным хокимиятом, если первоначальная стоимость строительства путепровода № «Чупонота» составляла 133,5 млрд сумов, то сейчас она выросла на 52,9 млрд сумов и составила 186,4 млрд сумов, путепровода №2 ТКАД — с 30,4 млрд до 89,4 млрд сумов (+59 млрд), путепровода Кипчак — с 2 млрд до 20,6 млрд сумов (+18,6 млрд). Строительство дороги подорожало с 115,7 млрд сумов до 172 млрд сумов (+56,3 млрд).

Общая протяженность моста составит 6,6 км.

В итоге общая стоимость проекта, включая расходы по выносу коммуникации из зоны строительства стоимостью 51,8 млрд сумов, выросла на 236 млрд сумов — с 281,7 млрд до 518,3 млрд сумов.





Ожидается, что первая часть путепровода от Чопонота до Кольцевой автодороги откроется в сентябре, второй участок до улицы Кипчак — до конца года. Новый путепровод позволит сократить путь до центра города и разгрузить постоянные пробки на улице Узгариш, говорится в сообщении.