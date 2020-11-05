Продолжаем вчитываться в проект постановления президента «О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию системы образования и воспитания, ускорению развития науки в стране», общественное обсуждение которого завершится 8 ноября. В предыдущем материале мы анализировали, что наличие разных систем тестирования, проверяющих разные компетенции, может привести к хаосу в системе и свести на нет цели, закладываемые в национальной учебной программе. В данной колонке попробуем разобрать некоторые, на наш взгляд, неоднозначные предложения проекта.

Опять в объятия хокимиятов

Пункт 14 документа предлагает установить порядок, согласно которому для назначения или снятия с должности директоров общеобразовательных учреждений, а также применения к ним дисциплинарных мер требуется согласие местных кенгашей. Они также должны будут ежегодно отчитываться кенгашам по итогам своей деятельности.

Согласно пункту 15 проекта, начальники территориальных управлений народного образования будут считаться советниками хокимов соответствующей территории.

Хочется надеяться, что никто не забыл, к каким последствиям, вплоть до трагических , приводила зависимость системы образования от местных хокимиятов. Мы тогда говорили , что система образования — местные органы управления образованием и учебные заведения — должны быть отделены от местных органов исполнительной власти и о необходимости введения вертикального подчинения учреждений образования профильному министерству. Премьер министр страны Абдулла Арипов, представляя новое руководство МНО, тогда распорядился вывести школы из подчинения местных хокимиятов.

В новом законе об образовании координацию деятельности и методическое руководство образовательными организациями включили в полномочия соответствующего министерства (МДО, МНО, МВССО), а местным хокимиятам поручили в основном создавать необходимые условия для работы образовательных учреждений. Специальным постановлением президента запретили привлекать педагогов к разного рода работам, не входящим в круг их обязанностей.

Несмотря на это, до сих пор появляются сообщения о привлечении педагогов к разным принудиловкам , хотя не столь масштабно, как раньше, и МНО напоминает о недопустимости такого явления и пытается отстаивать права педагогов. Сам министр Шерзод Шерматов призвал хокимияты хотя бы не мешать, если они не способны помочь в создании условий для повышения качества образования.

И теперь мы, похоже, хотим наступить на те же грабли: вернуть систему образования под хокимиятское иго.

Могут быть возражения: мол, местные кенгаши — народные избранники — будут вовлечены в дела школьные, и что в этом плохого? Давайте не забывать про реалии. В системе, в которой хокимы являются председателями кенгаша и они же, вопреки конституционному принципу разделения властей, ещё и «избираются» в Сенат — верхнюю палату парламента, кенгаши по сути служат для оформления решений хокима и могут разве что жаловаться президенту, если хоким переходит все границы.

Утверждение директоров кенгашами будет по сути означать их утверждение хокимами, а статус «советник хокима» для руководителей органов управления образованием будет означать, что хокимы будут относиться к ним как к своим подчинённым. Хокимов, которые могут позволить себе публично оскорблять , заниматься рукоприкладством и очковтирательством , отдавать предпринимателям территории школ и при этом, как правило, отделываться «узрами», то бишь извинениями — нельзя близко подпускать к образованию. Так будет спокойнее и для участников системы образования, и для самих хокимов.

К слову, многие соотечественники, участвовавшие в обсуждении документа, также расценили предлагаемые изменения как попадание руководителей территориальных органов управления образованием и образовательных учреждений в полную зависимость от хокимов.

Может быть, в недалеком (как знать!) будущем, когда кенгаши станут действительно независимыми от хокимов и смогут на деле, а не на бумаге представлять интересы жителей соответствующих регионов, идея отчётности руководителей сферы образования кенгашам даст свои положительные результаты.

А пока необходимо не разрушать вертикальное подчинение учреждений образования своему министерству, а отчёты их руководителей могут заслушивать и в министерстве, благо в современном мире это можно организовать и удаленно.

Оценка оценке рознь

Другим интересным, но весьма спорным является пункт 11 — предложение учитывать среднюю оценку ученика за последние 6 лет при его поступлении в вуз.

Комментируя предлагаемое изменение, министр народного образования Шерзод Шерматов, сказал , что это повысит авторитет школьных оценок и будет стимулировать ученика к хорошей учёбе в школе. «Ребёнок учится 11 лет в школе, но один день решает его судьбу. А может, у него поднялась температура в этот день?» — резонно заметил министр. Отвечая на вопрос про возможную коррупцию в школах для улучшения оценок, он сказал , что внедряемая система электронного дневника поможет предотвратить изменение оценок.

Действительно, ребёнок может в день тестирования почувствовать себя плохо или другие обстоятельства, не зависящие от него, могут помешать ему показать свои знания в вступительных экзаменах. Позвольте опять обратиться к науке о тестах, которая учитывает такие моменты — они называются «ошибкой измерения» . Согласно науке о тестах, любой тест содержит в себе эту самую ошибку измерения и не может точно показать реальные знания тестируемого.

Задача разработчиков теста — минимизировать такую ошибку. Свести её к нулю невозможно, и организации, занимающиеся тестированием, указывают значения этой ошибки в своих отчётах, чтобы они могли быть учтены при принятии решений на основе тестов. Подход к тестированию, принятый Государственным центром тестирования, не даёт возможности рассчитать значения ошибки измерений. Значит, этот подход необходимо изменить.

Другой момент. В педагогике различают два вида оценивания: формативное и суммативное . Формативное оценивание должно давать представление о сильных и слабых сторонах учащихся и помогать как учащимся, так и учителю планировать дальнейшие действия. Формативная оценка, как правило, субъективная — оценка, поставленная одним учителем, может оказаться несопоставимой с оценкой, поставленной другим учителем. В конце концов, учителя тоже люди, со своими пристрастиями и предпочтениями.

Суммативная же оценка должна быть сопоставимой — тройка, поставленная ученику А в одной школе, и тройка, поставленная ученику Б в другой школе, должны означать одно и то же, без каких-либо предпочтений учителя.

Для этого требуется выполнение определённых условий — использование одинаковых критериев оценки, их однозначное толкование всеми участниками, «слепое оценивание» (когда проверяющий не знает, чью работу оценивает) и многое другое.

Суммативная оценка не может быть равной среднему арифметическому значению формативных оценок. Это совершенно разные вещи, каждая из них выполняет свою задачу.

Для принятия важных решений (например, принятие в вуз), должна учитываться именно суммативная оценка. Однако используемая в наших школах система оценки не разграничивает формативную и суммативную оценку, вследствие чего не учитываются требования, предъявляемые ни к первому, ни ко второму.

В таких условиях учёт среднего показателя успеваемости при поступлении в вуз сведёт процесс учебы в постоянную гонку за оценками любыми способами, и в итоге ни одно из видов оценивания — ни формативное, ни суммативное — не будет нормально выполнять свою функцию.

Учебники, учебники, учебники

Ещё один пункт, заслуживающий внимания — это закрепление за Республиканским центром образования (РЦО) функции отбора авторов учебников, а также создания оригинал-макетов учебников и учебно-методических пособий (п. 4).

Мы уже говорили , что ситуация, когда РЦО одновременно занимается и разработкой, и экспертизой учебников, не будет способствовать появлению качественных альтернативных учебников. Да, полностью обновлённые в нынешнем году учебники по некоторым предметам, таким как, например, информатика, воспитание или родной (узбекский) язык, на первый взгляд оставляют приятное впечатление: интересная подача материала, умелое использование иллюстраций и инфографики, стимулирующие познавательную деятельность задания.

Однако нельзя говорить об устойчивой системе создания качественных учебников вот по какой причине. В ситуации, когда РЦО занимается подбором авторов и созданием учебников, качество будет зависеть от позиции и приоритетов руководства центра. Будет руководство ставить качество во главу угла, забудет о «таниш-билиш» и других интересах — возможно, появятся качественные учебники. Однако ничто не вечно под луной — придут другие люди, будет другой подход.

Поэтому в создании и издании учебников должны действовать механизмы рынка: издатели сами разрабатывают учебники, а РЦО как уполномоченный министерством орган беспристрастно проводит экспертизу учебников строго по заранее опубликованным критериям и даёт разрешение на их использование в учебном процессе. А учебником какого издателя и автора пользоваться — решает коллектив школы.

При таком раскладе конкуренция за конечного потребителя заставит издателей, вкладывающих деньги в создание и издание учебников, постоянно, независимо от личностей, заботиться о качестве. Кроме того, такой подход даст толчок появлению новых сильных авторов, методистов и дизайнеров и формированию индустрии учебной литературы. А у учителей появится выбор — они смогут выбирать те учебники, которые подходят для их учеников.

Другие предложения

В конце материала хотим обратить внимание также на следующие предложения в проекте постановления.

«Совершенствование учебных планов, уменьшение недельной учебной нагрузки и оптимизация количества предметов» (п. 3а). Учитывая загруженность наших школьников по сравнению со школьниками других стран, оптимизация — необходимая мера, однако вместе с оптимизацией нагрузки школьникам следует подумать и о соразмерном уменьшении количества учебных часов на одну ставку для учителей . Это будет способствовать повышению качества образования и позволит избежать социальную напряжённость по причине сокращения доходов педагогов.

наших школьников по сравнению со школьниками других стран, оптимизация — необходимая мера, однако вместе с оптимизацией нагрузки школьникам следует подумать и о . Это будет способствовать повышению качества образования и позволит избежать социальную напряжённость по причине сокращения доходов педагогов. «Внедрение системы оценки, учитывающей, наряду со знаниями учеников по предметам, их грамотность, компетенции и личные качества» (п. 3а). Система образования должна уважать личность учеников, а оценка не может и не должна учитывать их личные качества. В противном случае мы даём «карт-бланш» учителям «топить» одного ученика за то, что имеет собственное мнение, другого — за то, что одевается чуть ярче других, третьего — за пылкий характер и т. д. Кроме того, влияние личных качеств ученика на его оценку приведёт к сильному субъективизму и сделает оценки, выставленные разными учителями, несопоставимой.

В противном случае мы даём «карт-бланш» учителям «топить» одного ученика за то, что имеет собственное мнение, другого — за то, что одевается чуть ярче других, третьего — за пылкий характер Кроме того, влияние личных качеств ученика на его оценку приведёт к сильному субъективизму и сделает оценки, выставленные разными учителями, несопоставимой. «При присуждении педагогам и их аттестации они сдают экзамены по предметам, соответствующим их специальности» (п. 7). Для педагога немаловажную роль, наряду со знанием предмета, играет педагогическое мастерство. Если педагог прекрасно знает предмет, но не умеет работать с учениками, грамотно организовывать учебную деятельность, толку от его знаний для ученика будет мало. Поэтому во многих странах в сертификации (лицензировании) и аттестации педагогов учитываются не только знания в предметной области, но и умение применять знания в области педагогики, педагогической психологии и методики в своей деятельности.

«В целях обеспечения достойного представления высших образовательных учреждений страны в международно признанных рейтингах… предоставить академическую и финансовую независимость вузам, занявшим первые три места в национальном рейтинге на протяжении последних пяти лет» (п. 20). Учитывая, как управляются госвузы, невозможно добиться качества обучения и научных исследований без освобождения вузов от «крепких объятий» Минвуза. Анализируя рейтинги Quacquarelli Symonds, Times Higher Education или Academic Ranking of World Universities, можно убедиться, что традиционно высокие места в них занимают вузы стран, где нет «руководящей руки Минвуза» или подобной структуры. Как говорил Бастиан Бауманн, международный эксперт по качеству образования, в интервью «Газете.уз», чтобы появилась конкуренция среди вузов, у них должно быть больше свободы, и рамки, определенные государством, не должны носить слишком уж ограничивающий характер. В «академическое и финансовое свободное плавание» нужно отпускать все вузы — без этого не будет ни конкуренции, ни качества, следовательно, ни достойного представления в рейтингах.

Остаётся надеяться, что разумные предложения, озвучиваемые в ходе обсуждения проекта, будет учтены в финальной версии документа. Ведь любые реформы и изменения в сфере образования требуют взвешенного, вдумчивого подхода.

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