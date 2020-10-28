Министерством народного образования Узбекистана подготовлен объемный документ — проект постановления президента «О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию системы образования и воспитания, ускорению развития науки в стране». Отрадно, что министерство понимает необходимость конкретизации шагов для дальнейшего развития образования и науки и выносит такие документы для всеобщего обсуждения. Как говорится, «одна голова — хорошо, две — лучше», и чем больше людей, небезразличных к интеллектуальному будущему страны, будут участвовать в доработке проекта, тем выше вероятность, что предлагаемые меры дадут должный результат. Попробуем вчитаться в документ и проанализировать его с точки зрения эффективности предлагаемых изменений. В сегодняшней колонке остановимся на одной из самых главных составляющих предлагаемых реформ — национальной учебной программе.

Национальная учебная программа: знания для жизни

Предлагается разработать национальную учебную программу с привлечением опытных педагогов, научных сотрудников, психологов и международных экспертов. Программа будет предусматривать уменьшение недельной учебной нагрузки и оптимизацию учебных планов путем объединения смежных предметов. Внедрение программы намечено на 2021/2022 учебный год после экспертизы в учебных и научно-исследовательских учреждениях и всенародного обсуждения.

Национальная учебная программа будет предполагать подготовку ученика к дальнейшей жизни и умение использовать полученные в школе знания и навыки на практике. В преподавании точных и естественнонаучных дисциплин внимание будет уделено связи данных предметов с жизнью, а также развитию умений логически мыслить, делать общие выводы из частного и применять эти общие выводы к частным ситуациям. Эти навыки проверяются также в рамках Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (PISA), в рамках которой поставлена амбициозная задача вывести страну в топ-30 в ближайшие 10 лет.

Как правильно отметил в интервью телеканалу «Узбекистан 24» первый заместитель министра народного образования Усмон Шарифходжаев, программа должна быть нацелена «не на то, чтобы ученик вызубрил какое-то грамматическое правило или формулу, чтобы пройти тест для поступления в вуз, а чтобы умел применять полученные знания в жизни». Такие благие цели перекликаются с основной целью среднего образования, заложенной в новой редакции закона «Об образовании» — развитие у школьников самостоятельного мышления и аналитических способностей.

По сути, разработка национальной учебной программы уже началась — по некоторым предметам прошли презентации группы разработчиков, а тексты самых программ размещаются на специальном телеграм-канале для всеобщего обсуждения. Однако существует одно большое «но», которое может свести все намерения разработчиков национальной программы на нет. Это — действующая система тестирования.

Тесты: тщетные попытки «сломать систему»

Мы уже писали, что в педагогике успех любой образовательной программы зависит от слаженной работы трех важных компонентов (китов) обучения: учебной программы, методики преподавания и системы оценки. Если с точки зрения педагога учебная программа является отправной точкой, то для ученика — ровным счетом наоборот: он будет в первую очередь обращать внимание на то, что будет оцениваться системой оценки (тестирования), а любые неоцениваемые части учебной программы будут им отсеиваться как ненужное. Классический пример — абитуриент может великолепно делать теоретический разбор слов и предложений. но писать с ошибками, так как письменные навыки не проверяются в тестах.

Как писал Джордж Мадаус, один из знаменитых исследователей систем оценивания, еще в 1988 году, чем выше значение результатов тестов для ученика, тем сильнее влияние тестов на действия как учеников, так и учителей (такие тесты в тестологии — науке о тестах — называются high-stakes tests). Многочисленные исследования показывают, что ситуация с тех пор не поменялась.

В реалиях Узбекистана тесты, проводимые Государственным центром тестирования для отбора в вузы, воспринимаются как high-stakes tests учениками, их родителями, а теперь уже и учителями и директорами школ, так как проектом предлагается связать уровень поступления выпускников школы в вузы с материальным поощрением для руководства школы. Это значит, что нынешний подход к составлению тестовых заданий будет заставлять учеников и педагогов именно заниматься зубрежкой, а не развивать аналитические способности и умение применять знания в различных жизненных ситуациях, как этого хочет министерство и как того требует закон.

Да, отдельным пунктом в проекте постановления предлагается «разрабатывать тесты, основанные на компетенциях, проверяющие, наряду со степенью усвоения абитуриентами теоретических знаний, их логическое мышление, умение решать задачи и примеры, готовность к следующей ступени образования» «на основе государственных образовательных стандартов и учебных программ». Однако похожие задачи ставились и принятыми до этого документами, и нет основания полагать, что на этот раз они наконец-то не останутся красивыми словами на бумаге.

Например, в постановлении президента №3775 от 5 июня 2018 года признавалось, что «вопросы вступительных тестовых испытаний не позволяют определить способность абитуриента к логическому мышлению, что создает проблемы при приеме талантливой молодежи в высшие образовательные учреждения», и поручалось «пересмотреть методику подготовки тестовых вопросов вступительных экзаменов в высшие образовательные учреждения на основе передового зарубежного опыта». Однако анализ тестовых заданий, используемых для отбора в вузы, показывает, что каких-либо существенных изменений в методике их подготовки с тех пор не было, а про признание сертификатов ведущих международных экзаменационных систем, таких как SAT General, SAT Subject и другие, как это предусматривалось пунктом 8 вышеупомянутого постановления, благополучно забыли.

Или в положении о Государственном центре тестирования, утвержденном постановлением правительства 20 февраля 2018 года, говорится, что тесты разрабатываются на основе государственных образовательных стандартов. Действующие образовательные стандарты предусматривают не зубрежку, а развитие компетенций, однако насколько применяемые при поступлении в вузы тесты проверяют компетенции — вопрос весьма спорный.

Что касается проверки «готовности к следующей ступени образования» — как мы писали раньше, в науке это называется «предиктивной валидностью» — тесты, используемые для приема в вузы или профессиональные учебные заведения должны отвечать этому требованию и без каких-либо постановлений, так как это одно из основных требований науки о тестах. Однако автору не доводилось читать ни одно научное исследование, доказывающее предиктивную валидность тестов, используемых в Узбекистане для отбора претендентов на следующую ступень образования, и вопрос о том, как увеличение количества предметов будет влиять на эту самую предиктивную валидность, так и остался без ответа.

Лебедь, Рак и Щука

Ситуацию усугубляет еще то, что национальная тестовая система оценки знаний по общеобразовательным предметам, внедряемая недавним постановлением правительства, судя по словам представителей ГЦТ, будет проверять совершенно другие компетенции, и формат заданий будет отличаться от вступительных тестов. Заявление весьма интересное, учитывая, что наличие тестовых систем, проверяющих разные вещи для одних и тех же целей, может сильно дезориентировать участников системы образования и усложнить работу как учителей, так и учащихся. В таких условиях достижение целей, заявленных в учебных программах. будет затруднено или даже невозможно. Даже в тех странах, где одновременно существуют различные тестовые системы, проводимые разными организациями, например, в Великобритания и США, они проверяют одни и те же компетенции, несмотря на различия в форматах тестовых заданий. Остается только надеяться, что негосударственные организации, которым предполагается передать полномочия по проведению тестов в рамках национальной тестовой системы оценки знаний по общеобразовательным предметам, будут все-таки ориентироваться на образовательные стандарты.

Исследование в рамках магистерской диссертации, проведенное автором в 2018 году для Университетского колледжа Лондона, показало, что параллельное сосуществование вступительных тестов по иностранному языку, проверяющих в основном знание грамматики и частично навыки чтения, с одной стороны, и национального сертификата, проверяющего языковые навыки, с другой стороны, заставляет педагогов буквально «разрываться» между учащимися с разными целями и запросами и негативно влияет на эффективность занятий.

Значит, если мы не хотим, чтобы целей, заложенных в новой национальной учебной программе, которая, по сути, будет иметь статус образовательных стандартов, не постигла участь предыдущих подобных документов так и оставаться на бумаге красивыми словами, необходимо добиться единства в триаде «цели образования — средства обучения — способы оценки».

Конечно, для достижения целей, заложенных в вынесенном на обсуждение документе, необходимо налаживать и другие составные части системы образования, такие как, например, уровень квалификации и материального стимулирования педагогов, качественные учебники, качественное высшее и профессиональное образование.

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