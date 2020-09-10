Хоким Ходжаабадского района Андижанской области Отабек Абдукахорович Расулов освобожден от должности на внеочередной сессии кенгаша народных депутатов в среду, сообщила пресс-служба областной администрации.

Новым хокимом утвержден Зохиджон Зокиржонович Ахмадалиев, до этого работавший первым заместителем начальника Главного управления экономического развития и сокращения бедности Андижанской области.

Зохиджон Ахмадалиев. Фото: Хокимият Андижанской области.

Недовольство депутатов

Ранее группа из семи депутатов, а также активисты махалли выступили с обращением к президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, председателю Сената Танзиле Нарбаевой, премьер-министру Абдулле Арипову и руководителя других госорганов.

В своем письме они заявили о «преступных действиях хокима Отабека Расулова и его приближенных». Под его руководством, отмечается в обращении, экономический потенциал района снижается, как это было с предприятием «Андижоншахартранс», который он возглавлял до этого.

Депутаты указали на три направления, где хоким, по их мнению, допустил правонарушения:

хищение государственного имущества, реализация земли, нецелевое расходование бюджетных средств;

поспешные решения в кадровой политике, воспрепятствование деятельности предпринимателей вместо их поддержки;

недостаточный уровень культуры общения, отсутствие потенциала руководителя, беспечность в культурно-воспитательных вопросах.

В письме депутатов, в частности, сообщалось, что весной 2019 года земля площадью 0,4 га напротив автомобильного рынка была сначала оформлена на сотрудницу сельского врачебного пункта, а осенью того же года — на племянника хокима Сардора Дадашева.

Кроме того, 80% из 60 коттеджей, построенных в 2017—2019 годах для малообеспеченных семей на основе постановления президента, были распределены между родственниками и знакомыми хокима, заявляют депутаты.

Представители кенгаша народных депутатов также утверждают, что Отабек Расулов принял участие в видеоселекторном совещании под председательством премьер-министра Абдуллы Арипова 2 августа «в нетрезвом состоянии и в спортивном костюме».

Депутаты заявляли, что хоким затонировал служебный автомобиль на 100% и использует «мигалку» для передвижения.

В письме также отмечается, что на выборах депутатов в 2019 году Отабек Расулов «оказал давление на политические партии» и за день до публикации списка кандидатов в СМИ «самовольно внес в список свыше 10 своих представителей».

Депутат Баходир Саидолимов, работающий также руководителем аппарата районного кенгаша, в интервью Kun.uz заявил, что после внесения хокимом 12 своих кандидатов он «со скандалом дошел до области, но его действия оказались безрезультатными».

Первый заместитель хокима Икромжон Тешабоев признал, что Отабек Расулов несколько раз проявлял неуважение и грубость в отношении депутатов, но затем он попросил прощения у каждого из них и обещал, что это больше не повторится.

Авторы обращения просили создать специальную рабочую группу для изучения деятельности хокима и включить туда депутатов Ходжаабадского районного кенгаша.

Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генеральной прокуратуры, ведомство изучает обращение депутатов.