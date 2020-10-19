Государственная инспекция по надзору за качеством образования при Кабинете министров совместно с Министерством высшего и среднего специального образования опубликовали очередной рейтинг высших образовательных учреждений Узбекистана.
В рейтинге 57 государственных вузов вместе с их филиалами. Изучение проводилось в феврале-июне. Учитывались такие показатели, как оценка работодателями выпускников, результативность научно-исследовательской деятельности вуза, уровень знаний студентами предметов по специальности, доля опубликованных научных статей профессорско-преподавательского коллектива в международных базах Web of Science, Scopus и других, индекс научного цитирования.
Десятка лучших вузов
1. Национальный университет Узбекистана;
2. Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства;
3. Самаркандский государственный университет;
4. Ташкентский университет информационных технологий;
5. Ташкентский государственный аграрный университет;
6. Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта;
7. Ташкентская медицинская академия;
8. Ташкентский финансовый институт;
9. Ташкентский государственный университет узбекского языка и литературы;
10. Ташкентский государственный стоматологический институт.
Последние места рейтинга
1. Ташкентский фармацевтический институт;
2. Самаркандский ветеринарный медицинский институт;
3. Бухарский институт инженерных технологий;
4. Андижанский институт машиностроения;
5. Узбекская государственная академия хореографии;
6. Навоийский государственный педагогический институт;
7. Джизакский государственный педагогический институт;
8. Гулистанский государственный университет;
9. Кокандсский государственный педагогический институт;
10. Нукусский государственный педагогический институт.
В качестве отдельного показателя оценивался уровень финансовой независимости вузов и их возможности по привлечению дополнительных средств. Самый высокий показатель по вырученным средствам на основе результатов научно-исследовательской деятельности на одного преподавателя показал Университет мировой экономики и дипломатии — 42,97 млн сумов. На следующих позициях оказались Ташкентский университет информационных технологий — 33,24 млн сумов, Ташкентский педиатрический медицинский институт — 24,21 млн сумов, Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства — 20,68 млн сумов и Ташкентский институт по проектированию, строительству и эксплуатации автомобильных дорог — 20,11 млн сумов.
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