Государственная инспекция по надзору за качеством образования при Кабинете министров совместно с Министерством высшего и среднего специального образования опубликовали очередной рейтинг высших образовательных учреждений Узбекистана.

В рейтинге 57 государственных вузов вместе с их филиалами. Изучение проводилось в феврале-июне. Учитывались такие показатели, как оценка работодателями выпускников, результативность научно-исследовательской деятельности вуза, уровень знаний студентами предметов по специальности, доля опубликованных научных статей профессорско-преподавательского коллектива в международных базах Web of Science, Scopus и других, индекс научного цитирования.

Десятка лучших вузов

1. Национальный университет Узбекистана;

2. Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства;

3. Самаркандский государственный университет;

4. Ташкентский университет информационных технологий;

5. Ташкентский государственный аграрный университет;

6. Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта;

7. Ташкентская медицинская академия;

8. Ташкентский финансовый институт;

9. Ташкентский государственный университет узбекского языка и литературы;

10. Ташкентский государственный стоматологический институт.

Последние места рейтинга

1. Ташкентский фармацевтический институт;

2. Самаркандский ветеринарный медицинский институт;

3. Бухарский институт инженерных технологий;

4. Андижанский институт машиностроения;

5. Узбекская государственная академия хореографии;

6. Навоийский государственный педагогический институт;

7. Джизакский государственный педагогический институт;

8. Гулистанский государственный университет;

9. Кокандсский государственный педагогический институт;

10. Нукусский государственный педагогический институт.

В качестве отдельного показателя оценивался уровень финансовой независимости вузов и их возможности по привлечению дополнительных средств. Самый высокий показатель по вырученным средствам на основе результатов научно-исследовательской деятельности на одного преподавателя показал Университет мировой экономики и дипломатии — 42,97 млн сумов. На следующих позициях оказались Ташкентский университет информационных технологий — 33,24 млн сумов, Ташкентский педиатрический медицинский институт — 24,21 млн сумов, Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства — 20,68 млн сумов и Ташкентский институт по проектированию, строительству и эксплуатации автомобильных дорог — 20,11 млн сумов.

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