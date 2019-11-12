За недостатки в работе уволен начальник финансового управления хокимията Кашкадарьинской области Абдуcаид Шукуров, сообщила пресс-служба областной администрации.





Файзулла Юсупов.

Новым начальником назначен Файзулла Юсупов, с 2010 года работавший начальником областного управления Пенсионного фонда.

Хоким Гузарского района Саъдулла Бобокулов получил выговор за очковтирательство при подготовке к декабрьским выборам депутатов.

Руководитель пресс-службы хокимията Кашкадарьинской области Ахрор Садиков сообщил «Газете.uz», что хоким области Зойир Мирзаев неделю назад дал поручение исправить недостатки, но это не было выполнено.