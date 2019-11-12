За недостатки в работе уволен начальник финансового управления хокимията Кашкадарьинской области Абдуcаид Шукуров, сообщила пресс-служба областной администрации.
Файзулла Юсупов.
Новым начальником назначен Файзулла Юсупов, с 2010 года работавший начальником областного управления Пенсионного фонда.
Хоким Гузарского района Саъдулла Бобокулов получил выговор за очковтирательство при подготовке к декабрьским выборам депутатов.
Руководитель пресс-службы хокимията Кашкадарьинской области Ахрор Садиков сообщил «Газете.uz», что хоким области Зойир Мирзаев неделю назад дал поручение исправить недостатки, но это не было выполнено.
«Хоким области указал на неудовлетворительный уровень подготовки к выборам и поручил хокиму района исправить недостатки. [Саъдулла Бобокулов] сказал, что все готово. Но когда хоким области еще раз посетил район, все было в прежнем состоянии. Исправлять ситуацию начали перед его визитом», — рассказал он.