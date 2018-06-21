Школы выведут из-под контроля хокимиятов, отныне они будут подчиняться только Министерству народного образования. Такое распоряжение в четверг на видеоселекторном совещании в Кабинете Министров Узбекистана, посвященном проблемам народного образования, дал премьер-министр Абдулла Арипов.

На собрании был представлен новый руководящий состав министерства — министр Шерзод Шерматов и его заместители Сарвар Бабаходжаев, Атабек Назиров и Алишер Умаров.

Премьер отметил приоритетные задачи в сфере народного образования — повышение авторитета учителей в обществе, качества учебных программ, уровня специалистов, заработной платы, усиление контроля финансирования, избавление учителей от ненужной бумажной работы и улучшение управленческих навыков директоров школ.

Абдулла Арипов запретил хокимиятам всех уровней вызывать учителей и директоров школ на собрания. Он процитировал слова президента Шавката Мирзиёева, который заявил: «Не буду уважать того руководителя, который не уважает учителей».

Глава правительства на совещании задался вопросом, нужно ли каждые четыре года обновлять учебники по математике, физике, биологии и географии. «Мы должны привлечь зарубежных специалистов для создания учебников. В библиотеках практически нет книг, отвечающих мировым стандартам», — заявил он.

Кроме того, он назвал одной из причин ухудшения поведения в школах — сокращение числа преподавателей-мужчин.

Также Абдулла Арипов отметил, что некоторые руководители «привыкли привлекать учителей к принудительному труду». «Если говорить простым языком, то у них начинается „жажда“ (сильное желание). Если говорить словами врачей, то эту „жажду“ нужно предотвратить хирургическим вмешательством», — сказал он.

По поручению премьер-министра, все министерства и ведомства должны будут оказывать максимально возможную помощь новому руководству МНО.

Абдулла Арипов также сообщил, что президент готов поддержать инициативу создания новых типовых проектов школ в рамках программы «Обод мактаб» («Благоустроенная школа»). Напомним, в стране по инициативе Министерства дошкольного образования разработаны и внедряются полностью пересмотренные проекты детсадов.

«Газета.uz» ранее писала о необходимости отделения органов управления образованием и учебных заведений от органов исполнительной власти и обеспечить их вертикальное подчинение только своему министерству, а также финансовую и кадровую независимость от местных хокимов.