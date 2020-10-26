Информационный портал Human.uz 26 октября опубликовал аудиозапись, на которой хоким Бустанского района Андижанской области Садбархон Мамитова оскорбляет фермеров за невыполнение плана по сдаче сои и угрожает отобрать земли.

На записи можно услышать, как глава района обвиняет подчиненных в том, что те не продают сою и не занимаются хлопком. Хоким также заявляет, что «если не будет сои, ни один фермер может не рассчитывать на землю». При этом она использует слова «негодник» и «подлец».

В пресс-службе хокимията Андижанской области подтвердили произошедший инцидент и признали, что голос на аудио действительно принадлежит руководительнице Бустанского района.

Как сообщили в областной администрации, «из-за безответственности фермеров, занимающихся выращиванием сои, работа по сбору растения в районе была отстрочена». Хокимият региона пояснил, что в опубликованной аудиозаписи хоким района требует от фермеров объяснить причину несвоевременного сбора урожая и корчевания сои.

«Учитывая произошедшее, за распространенную аудиозапись хокиму Бустанского района Садбархон Мамитовой областным хокимиятом вынесено „предупреждение“», — говорится в заявлении хокимията Андижанской области.

Садбархон Мамитова в беседе с корреспондентом издания Daryo.uz сообщила, что заболела коронавирусом и пролежала в больнице две недели. За это время, по ее словам, район сильно отстал от планов по выращиванию пшеницы, поливу, сбору и сдаче сои. Она призналась, что во время беседы с фермером вела себя некорректно и должна была сдерживать эмоции.

Глава района рассказала, что в этом году семена сои из Самары за валюту «привезли президент вместе с хокимом области», ее распространение планировалось для предотвращения дефицита продовольствия. Хоким сообщила, что все 108 фермерских хозяйств района получили семена сои, ожидалась сдача урожая в 36,5 тонны.

«Но некоторые фермеры выкорчевали посаженную сою вместе с хлопком, вырвали ее, а также уничтожили закрепленный за собой запас, предназначенный для посева в следующем году», — пояснила Садбархон Мамитова.

Хоким добавила, что инцидент произошел два дня назад, когда она раскритиковала некоторых фермеров за безответственность.

«Мне стыдно за сказанное во время стресса. Мне следовало быть сдержаннее. У меня нет привычки говорить такие слова, общаться с людьми в такой манере. Но у меня тоже есть свои расчеты», — сказала глава района.

Напомним, Садбархон Мамитова была назначена хокимом Бустанского района в марте этого года. До назначения с 2019 года она работала руководителем Андижанского регионального подразделения движения «Юксалиш» и советником хокима области.