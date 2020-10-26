Информационный портал Human.uz 26 октября опубликовал аудиозапись, на которой хоким Бустанского района Андижанской области Садбархон Мамитова оскорбляет фермеров за невыполнение плана по сдаче сои и угрожает отобрать земли.
На записи можно услышать, как глава района обвиняет подчиненных в том, что те не продают сою и не занимаются хлопком. Хоким также заявляет, что «если не будет сои, ни один фермер может не рассчитывать на землю». При этом она использует слова «негодник» и «подлец».
В пресс-службе хокимията Андижанской области подтвердили произошедший инцидент и признали, что голос на аудио действительно принадлежит руководительнице Бустанского района.
Как сообщили в областной администрации, «из-за безответственности фермеров, занимающихся выращиванием сои, работа по сбору растения в районе была отстрочена». Хокимият региона пояснил, что в опубликованной аудиозаписи хоким района требует от фермеров объяснить причину несвоевременного сбора урожая и корчевания сои.
«Учитывая произошедшее, за распространенную аудиозапись хокиму Бустанского района Садбархон Мамитовой областным хокимиятом вынесено „предупреждение“», — говорится в заявлении хокимията Андижанской области.
Садбархон Мамитова в беседе с корреспондентом издания Daryo.uz сообщила, что заболела коронавирусом и пролежала в больнице две недели. За это время, по ее словам, район сильно отстал от планов по выращиванию пшеницы, поливу, сбору и сдаче сои. Она призналась, что во время беседы с фермером вела себя некорректно и должна была сдерживать эмоции.
Глава района рассказала, что в этом году семена сои из Самары за валюту «привезли президент вместе с хокимом области», ее распространение планировалось для предотвращения дефицита продовольствия. Хоким сообщила, что все 108 фермерских хозяйств района получили семена сои, ожидалась сдача урожая в 36,5 тонны.
«Но некоторые фермеры выкорчевали посаженную сою вместе с хлопком, вырвали ее, а также уничтожили закрепленный за собой запас, предназначенный для посева в следующем году», — пояснила Садбархон Мамитова.
Хоким добавила, что инцидент произошел два дня назад, когда она раскритиковала некоторых фермеров за безответственность.
«Мне стыдно за сказанное во время стресса. Мне следовало быть сдержаннее. У меня нет привычки говорить такие слова, общаться с людьми в такой манере. Но у меня тоже есть свои расчеты», — сказала глава района.
Напомним, Садбархон Мамитова была назначена хокимом Бустанского района в марте этого года. До назначения с 2019 года она работала руководителем Андижанского регионального подразделения движения «Юксалиш» и советником хокима области.
Вазген Ксеракопян
Ой как нехорошо вышло то. Мы же все так надеялись на женщин руководителей. Что мата не будет. Кумовства. Коррупции. Видимо что то пошло не так. Ая яй..
Artem Tom
Эта система никогда не изменится.
Алишер Раджапов
Вот и настали светлые времена, когда фермеров может материть не только хоким мужчина, но и хоким-женщина
@coinsbit_2020
Как всегда просто “извините“.
Aider Djeparov
У всех есть свои личные проблемы. Это не повод спустить свой язык с цепи. Кто она такая что бы переходить на личности? Пусть решает вопрос на законодательном уровне а не на колхозном
Muzaffar Kuchkarov
Чиновники разных уровней грешат этим, уже сколько раз читали слышали и видели это — пора, наверное, уже принимать какие-то меры, а не очередной УЗР.
Ganiev Abdurakhmon
Садбархон Мамитова кимлигингизни курсатдингиз.