Представим такую ситуацию. Вы отдали ребенка в учебный центр, где его должны обучить разным наукам. Но… обнаруживаете, что химию, родной язык и историю ведёт один и тот же педагог. Как вы думаете, что из этого выйдет? Как может один и тот же педагог быть специалистом в разных отраслях? Примерно то же самое происходит в наших вузах.

На недавнем селекторном совещании, посвящённом воспитанию молодёжи и повышению статуса педагогов в обществе, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сказал, что он совершенно недоволен системой высшего образования. Недовольство системой высшего образования звучало и на предыдущих совещаниях. В программных документах, принятых за последние годы, отмечены низкий уровень научно-педагогического потенциала и несоответствие процесса организации обучения современным требованиям, а Минвузу поручено поднять образовательный процесс на качественно новый уровень.

Минвуз рапортует о торжественном открытии новых вузов и их филиалов, создаются совместные факультеты и кампусы международных вузов, количество вузов в стране переваливает за 100. Но количество не может автоматически привести к качеству. Если в отчёте Всемирного банка за 2014 год отмечается, что «имеются сомнения в качестве и релевантности знаний выпускников» вузов, то в отчёте того же Всемирного банка за 2018 год говорится, что «система обеспечения качества высшего образования не соответствует общепринятым международным стандартам».

В то время как 10 вузов Казахстана, 6 вузов Украины и 25 вузов России смогли попасть в топ-1000 рейтинга университетов мира по версии QS и в рейтинге вузов развивающихся экономик по версии Times Higher Education 2 вузам из соседнего Казахстана удалось войти в топ-350, Узбекистан остаётся не представленным ни в одном из международных рейтингов высшего образования.

Что же мешает отечественным вузам обеспечивать качество, достаточное хотя бы для того, чтобы выпускники во всеуслышание не называли себя «псевдоспециалистами»? Причин тут много, попробуем разобраться в них по очереди.

Груз «ставка»

Начнём с нагрузки профессорско-преподавательского состава. Согласно правилам определения учебной нагрузки профессорско-преподавательского состава вузов, утвержденным Минвузом, рекомендуется устанавливать учебную (аудиторную) нагрузку преподавателя, работающего на полной ставке, не ниже 400 часов в учебном году. Чтобы набрать эти пресловутые 400 часов, преподавателю в течение семестра приходится вести занятия по куче разных дисциплин.

Примечание: учебная (аудиторная) нагрузка — это время, которое преподаватель проводит непосредственно в аудитории, работая со студентами. Аудиторная нагрузка выполняется в виде лекций, семинарских или практических занятий, а также (в некоторых вузах, где обучают творческим профессиям) индивидуальных занятий.

Как происходит распределение часов в вузах? Дисциплины (предметы), которые должны проходить студенты вуза, распределяются по кафедрам, и в зависимости от того, сколько часов аудиторных занятий отведено на ту или иную дисциплину и сколько групп (потоков) студентов должны изучать эти дисциплины, в распоряжении кафедры оказывается определенное количество часов. Это количество распределяется по преподавателям кафедры. Так как на один предмет отводится в среднем от 30 до 60 аудиторных часов, то преподаватель не сможет выполнить установленную Минвузом нагрузку, сосредотачиваясь только на одной или двух дисциплинах.

Приведём пример. В распоряжении условной кафедры «Зоология» условного Ташкентского института биологии 6500 аудиторных часов, которые должны быть выполнены в течение одного учебного года. Эти часы складываются из разных дисциплин, читаемых студентам 1−4-х курсов бакалавриата и 1−2-х курсов магистратуры. Старший преподаватель А. работает на 0,5 ставки, что значит, что его аудиторная нагрузка должна быть не менее 200 часов. Так как он не имеет учёной степени, заведующий кафедрой решает дать ему вести только семинарские занятия. В итоге он берёт дисциплины «Орнитология» на 3-м курсе, на который отведено 40 часов семинарских занятий, «Сравнительная анатомия пресмыкающихся» на 2-м курсе, на который отведено 36 часов, «Древние рептилии» на 4-м курсе, на который отведено 54 часа и плюс два предмета на 1-м курсе по 36 и 56 часов соответственно. В итоге у него получается 222 часа из 200 требуемых. (При распределении часов в вузах действует негласный принцип «Больше можно, меньше — ни-ни», то есть если вам на ваши 0,5 ставки положено 200 часов, но вы взяли 180 часов, то к вам будут предъявлять претензии все — от руководства вуза до фискальных органов. Но если вам вместо 200 часов «повесили» 250, то это «пожалуйста» — за зарплату в 200 часов вы будете работать на все 250.)

Итак, наш старший преподаватель А., который вообще-то специализируется на рыбах, на свои 0,5 ставки вынужден вести 5 разных дисциплин с 1-го по 4-й курсы — начиная от древних рептилий и кончая пернатыми. А его коллега Б., специалист по средневековой английской поэзии, работающий в Университете литературы на целую ставку, вынужден вести как минимум в два раза больше дисциплин, начиная от древнеиндийской мифологии и кончая современным сюрреализмом, в котором он, честно говоря, ничего и не понимает, но что поделать — нагрузку в минимум 400 часов выполнять надо.

Приведённые выше примеры, хоть и кажутся условными, основаны на реальных подсчётах распределения нагрузки. И цифры в этих примерах реальные. Но даже 5 или 10 дисциплин, оказывается, могут быть не пределом для преподавателя — некоторые коллеги говорят, что им в текущем семестре приходится вести более 10 разных дисциплин для выполнения «ставки».

Так как документ, утверждённый Минвузом, устанавливает минимальное количество аудиторных часов, которые должен выполнить преподаватель, но не оговаривает верхний предел, разные вузы трактуют его по-разному. Коллеги, работающие в разных вузах, называют разное количество часов, требуемых с них для выполнения ставки: в одном вузе это 550 часов, в другом — по инерции 800 (предыдущая редакция правил определения нагрузки преподавателей вузов устанавливала примерно такое количество). И на вопросы преподавателей руководство вузов резонно отвечает: «Мы не нарушаем правила. 400 — это минимум, а 550 (или 800) — это определённо больше 400».

Существуют ещё несколько ограничений, в силу которых преподаватели вынуждены вести аномальное количество дисциплин в течение учебного года. Первое. Хотя действующие правила разрешают преподавателям без учёной степени и учёного звания в особых случаях вести лекционные занятия, при распределении нагрузки руководители кафедр стараются давать лекционные занятия только преподавателям с «регалиями».

Как правило, на лекционные занятия отводится меньше часов, чем на практические и семинарские занятия; к тому же лекции читаются в потоках, объединяющих несколько групп. Это приводит к тому, что преподавателям, читающим лекции, приходится браться за большее количество дисциплин для выполнения той же нагрузки в 400 часов. Кроме того, учитывая огромную аудиторную и «бумажную» нагрузку преподавателей (о которой поговорим чуть позже), на практике у преподавателя, читающего лекции, и преподавателя, ведущего практические или семинарские занятия по одной и той же дисциплине, нет времени физически сесть вместе и выработать «единый курс», и зачастую один ведёт студентов «в лес», а другой — «по дрова».

Другое ограничение связано с огромной аудиторной нагрузкой студентов. Так как количество дисциплин, которые студенты должны изучать в течение семестра, огромное, при составлении расписания невозможно поставить одного и того же преподавателя вести одну дисциплину во всех группах, изучающих данную дисциплину, — это позволило бы преподавателю покрыть требуемую аудиторную нагрузку меньшим количеством дисциплин. Например, если дисциплина «История Древнего Востока» читается в 5 группах 1-го курса, то семинарские занятия в этих 5 группах должны вести как минимум 3 разных преподавателя, иначе расписание не сложится. Поэтому преподавателю приходится брать «всего по чуть-чуть», вести занятия по разным дисциплинам, чтобы отработать свою ставку.

Вот и получается, как в знаменитой сказке Чуковского, где котята хрюкают, утята квакают, а свиньи мяукают. Только в нашем случае ситуация ещё более запутанная: все должны одновременно и мяукать, и квакать, и хрюкать. А студенты вынуждены слушать, как один и тот же преподаватель сегодня ведёт одну дисциплину, завтра — другую, а послезавтра — третью и четвёртую.

В одном из столичных вузов, где ректор с завидным постоянством в конце каждого семестра проводил анонимные опросы среди студентов по качеству преподавания и с не менее завидным постоянством ничего не предпринимал по результатам этих опросов, студенты каждый раз писали, что доктор наук, профессор Н. в разных дисциплинах, по которым он ведёт, рассказывает одно и то же, причём зачастую не по предмету, а о своей личной жизни. Но ректор ничего не мог с этим поделать, ведь само наличие доктора наук, профессора — это весомый балл в национальном рейтинге вузов, пусть хоть даже этот доктор наук давно и безнадёжно отстал от современной науки и перестал работать над собой.

Если посмотреть на национальный рейтинг вузов, ни в одном вузе, входящем в топ-10, показатель качества учебной и учебно-методической работы не превышает 18 баллов из 30, то есть «тянет на троечку» по используемой в нашей системе образования шкале оценки.

Интересно отметить, что, на первый взгляд, не видно никакой корреляции между научной деятельностью вуза (в этот показатель входит и просто наличие обладателей ученых степеней) и качеством преподавания. Одна из причин такой ситуации, думается, в том, что профессор мог защититься по одной сфере науки, но в силу существующих правил вынужден преподавать по разным дисциплинам, не входящим в сферу его научных интересов.

Учитывая современный уровень специализации науки, один и тот же ученый не может быть компетентным в разных (пусть даже смежных) отраслях науки, а когда преподаватель вынужден вести разные дисциплины, это неизбежно влияет отрицательно на качество преподавания. Ведь, например, если вам, специалисту по термодинамике, в понедельник надо вести занятия по механике, во вторник — по оптике, а в среду — по электродинамике и квантовой физике, вы, в конце концов, устанете от бесконечных подготовок и пустите всё на самотёк.

В отчёте Всемирного банка за 2018 год «Узбекистан: Анализ сектора образования» отмечается: «Зарплата преподавателей зависит от количества аудиторных часов, что заставляет их брать больше уроков в ущерб подготовке и другим задачам, последующим уроку. Механизм оплаты труда преподавателей основана на системе „ставки“, которая не позволяет преподавателям быть эффективными и сосредоточиться на результатах обучения или уделять время студентам. Наоборот, система „ставки“ заставляет преподавателей быть загруженными аудиторными часами или искать другие источники дохода, что также влияет на их уровень стресса и мотивации».

Хотя в отчете это сказано относительно среднего образования, такая же система, как мы видели, действует и в высшем образования, заставляя преподавателей сосредотачиваться на количестве часов, а не на качестве обучения.

Что интересно, количество аудиторных часов — это главное, что определяет ставку. Все остальное: подготовка к занятиям, проверка, оценка и рецензирование работ студентов, индивидуальная работа со студентами, методическая и научная деятельность (написание книг или статей, участие в научных исследованиях и т. д. ) считаются как «довесок» к аудиторной нагрузке и входят в ставку. Отсюда и отношение большинства преподавателей к этим обязанностям, являющимся составной частью работы в вузе: главное — отчитать часы, остальное можно выполнять ради галочки.

В зарубежных вузах преподаватель, оценивая работу студента, обязан также и написать рецензию к работе: обосновать оценку, указать сильные и слабые стороны работы, дать рекомендации на будущее. В некоторых вузах студенты могут сдавать также черновые варианты своих курсовых или дипломных работ, магистерских диссертаций и получить подробную рецензию. В вузе, в котором я учился в Англии, было именно так, что очень помогло мне анализировать свои сильные и слабые стороны и определить дальнейшие направления работы над собой.

А можно ли видеть такое в местных вузах? Скорее нет, чем да. Если у преподавателя пять-шесть разных дисциплин, промежуточные и итоговые контрольные работы проводятся в течение одной недели по всем дисциплинам, а деканат требует до конца недели «закрыть ведомость» (т. е. поставить оценки), откуда же у преподавателя будет времени вчитываться в работы студентов? Тем более что минвузовские правила отводят на проверку, оценку рецензирование одной контрольной работы 0,3 часа (18 минут!), а одной курсовой — 2 часа. Поэтому проверка студенческих работ зачастую сводится к тому, что преподаватель читает начало, конец, считает количество исписанных студентом страниц и ставит оценку. Я даже видел профессоров, которые привлекали к проверке студенческих работ… других студентов.

Бумажка для бумажки

С завидной регулярностью Минвуз спускает вузам всякие таблицы для заполнения: то отчеты по работе с подшефными школами и лицеями (есть и такие), то таблицы по «околомаънавиятной» работе, то бумаги по работе с грантами. А для преподавателей, у которых ещё и кураторские группы (чтобы следить за совершеннолетними, по закону, дееспособными студентами!), добавляется хождение по их местам жительства, проведение с ними различных «душевных» бесед и мероприятий и фотоотчёты, подтверждающие всю эту активность. (В одном из вузов, кураторы отвечали даже за… комментарии и лайки студентов в соцсетях!)

Ректорат спускает это бумаготворчество в деканат, деканат — в кафедры, руководители кафедр — преподавателям. Бывают случаи, когда срок заполнения и сдачи этих бумаг — уже вчера, так что будь добр, прямо сейчас их заполни и сдай. И неважно, что у тебя сегодня три пары подряд занятий по разным дисциплинам на разных курсах. Студентам дай какое-нибудь задание, пусть занимаются сами собой, а ты — за бумаги.

А когда выходит какое-либо постановление руководства страны по высшему образованию, то преподавателям можно только посочувствовать: для того, чтобы создать видимость реформ и претворения в жизнь положений постановления, Минвуз разрабатывает кучу отчётных форм и спускает их в вузы для заполнения, которые, естественно, лягут бременем на самое низкое звено — на преподавателя. Для полной картины добавьте к этому написание всяких «УМК» (учебно-методических комплексов) и других, нужных только для комиссий бумаг, которые создаются наспех методом «копипаста» и никоим образом не способствуют качеству учебного процесса, а лишь пылятся в шкафах кафедр.

Иностранный опыт в противовес

Если изучать структуру вузов за рубежом, или даже структуру филиалов международных вузов в Ташкенте, то можно увидеть, что главной миссией вуза является качество учебной и научной деятельности, а остальные подразделения призваны помочь профессорско-преподавательскому составу в обеспечении этого качества. Специальные отделы следят за тем, чтобы техника в аудиториях работала безотказно, чтобы необходимое количество раздаточных материалов для занятий было размножено в срок, чтобы электронная система, через которой преподаватели и студенты общаются и обмениваются материалами, не давала сбоев, чтобы преподаватель мог участвовать в научных конференциях и публиковаться. Нет кураторов, но есть отдельные подразделения, которые работают со студентами — дают советы, если у них возникают сложности с учебой, организовывают культурные и просветительские мероприятия, помогают находить организации для прохождения практики, стажировки или будущего трудоустройства…

Что же мы видим в наших вузах? Преподаватель — самое низкое звено, все остальные призваны им командовать, начиная от ректората и заканчивая замдеканами и техническими отделами. В каком местном вузе вы видели хотя бы копировальный центр, размножающий преподавателю нужный для его занятий материал? Преподаватель вынужден за свой счёт размножать необходимые для занятий материалы, или просить студентов сделать это, или просто-напросто отказаться от использования каких-либо раздаточных материалов.

В некоторых вузах руководство требовало, чтобы преподаватели за свой счёт распечатывали учебники и учебные пособия, или переводили на государственный язык пособия, изданные в зарубежных странах (разумеется, без предварительного разрешения правообладателя). Со студентами работать и проводить всякие просветительские работы также должен преподаватель, что в большинстве случаев сводит такие мероприятия на пустые формальности ради отчётности, как заметил автор вышеупомянутого видео, без какой-либо практической пользы. Или отдел, помогающий преподавателю публиковать статьи в зарубежных научных изданиях? Отделы по научной работе только требуют научные публикации, отчеты и статистику по публикациям, но никак не помогают в этом сложном процессе.

Особо стоит отметить организацию научной работы преподавателей вузов. Зарубежные вузы, входящие в мировые рейтинги, — это в первую очередь научно-исследовательские центры: люди в этих вузах двигают науку вперед, а вузы получают больше дохода от грантов и научных разработок. При составлении рейтингов вузов смотрят не только на наличие людей с учеными степенями, но и на их цитируемость: каков вклад этих людей в науку, каково значение научных исследований профессуры данного вуза для научного сообщества, насколько другие ученые пользуются научными разработками профессуры этого вуза.

А у нас, в пока ещё тщетной попытке Минвуза добиться появления наших вузов в международных рейтингах, руководство вузов начало обязывать профессоров и доцентов публиковать в течение года энное количество статей в международных реферируемых журналах, входящих в базу данных Scopus или Web of Science. Но необходимо учитывать, что публикация в таких журналах — это результат долгой и кропотливой работы, реального научного исследования, и что у учёного должно быть реально что нового сказать научному сообществу, чтобы публикацию приняли. А когда преподаватель вынужден как белка в колесе бегать от одной дисциплины к другой, или когда регулярно его силы и время отнимают разные таблицы или отчеты для заполнения (зачастую с фотоснимками для подтверждения), или когда преподаватель вынужден после занятий отсиживать в комнатах, именуемых «кафедрами», где нет никаких условий для нормальной методической или научной работы, то откуда взяться времени для серьезной научной работы, чтобы ее результаты вылились в публикацию в международных журналах? Но руководство требует публикации, а требование нужно выполнять — поэтому в последнее время стали набирать популярность услуги по опубликованию статей в хищнических (псевдонаучных) журналах за определенную плату.

Но вернёмся к проблеме аудиторной нагрузки преподавателя. Итак, мы видели, что из-за требований Минвуза о минимуме 400 аудиторных часов, и в силу других ограничений, связанных с распределением дисциплин и с расписанием, преподаватель вынужден в течение семестра вести множество дисциплин на разных курсах. Это, вкупе с другими проблемами, такими как, например, «бумажная» и «околомаънавиятная» работы и обязательная отсидка, распыляет время и силы профессорско-преподавательского состава вуза, не позволяя им качественно заниматься учебной или научной работой. Как же дело обстоит с нагрузкой преподавателей в других системах?

В филиалах международных вузов в Ташкенте аудиторная нагрузка преподавателя колеблется от 12 до 18 часов в неделю. Если умножить это число на количество учебных недель в году в международных вузах (от 12 до 15), то общее количество часов, которые должен выполнить преподаватель, сопоставимо с требованиями Минвуза. Но здесь необходимо учитывать ряд принципиальных отличий. Во-первых, в то время как Минвуз устанавливает минимальное количество аудиторных часов и местные вузы как правило требуют от преподавателей гораздо больше, в международных вузах 12−18 часов в неделю — это максимум и может быть пересмотрен в сторону уменьшения.

Во-вторых, в международных вузах при распределении дисциплин следят за тем, чтобы в течение семестра у преподавателя не было более двух дисциплин (которые называются модулями или курсами). Так как аудиторная нагрузка студента также существенно меньше, меньше ограничений, связанных с расписанием, и преподаватель может выполнить аудиторную нагрузку, ведя одну дисциплину в разных группах. Кроме того, в некоторых международных вузах, функционирующих в Ташкенте, преподаватель не привязан к ставке и может взять меньшее количество часов, и в этом случае зарплата высчитывается пропорционально тем часам, которые ведут преподаватели, работающие на полной ставке. (В местных вузах обычно требуется, чтобы преподаватель взял целую или 0.5 ставки, что значит, он обязан набирать положенные часы.)

В-третьих, для проверки, оценки и рецензирования студенческих работ отводится достаточное количество часов, которые оплачиваются отдельно. Это позволяет преподавателю с ответственностью относиться к такой работе. И наконец, отсутствие всяких таблиц и отчётов, которые нужно «срочно заполнить для Минвуза» и наличие служб, ответственных за техническое обеспечение учебного процесса дают возможность преподавателю целиком сосредоточиться на качественном выполнении своих прямых обязанностей.

Справедливости ради, стоит отметить, что ситуация с аудиторной нагрузки преподавателей вузов у нас кажется более «либеральной» в сравнении с некоторыми странами постсоветского пространства. В России максимальная аудиторная нагрузка 900 часов в учебном году — самая большая в мире, но, как отмечают специалисты, «это не повод для гордости» и приводит к тому, что «преподаватели только останутся способными пересказывать учебники и методички». В Казахстане — в зависимости от звания и должности — от 600 до 800 часов, и «времени у преподавателей при имеющейся нагрузке, ни то, что на науку, но и на другие неотложные нужды не хватает». На Украине аудиторная нагрузка преподавателя вуза была снижена с 900 до 600 часов. В целом, думается, что большая нагрузка преподавателей вузов — это общее наследие постсоветских стран: мы уже отмечали, что общая годовая нагрузка в 1540 часов получена путем механического умножения 36 часов в неделю (максимальная продолжительность рабочей недели для отдельных профессий, в том числе педагогов) на количество рабочих недель в году, а потом уже кабинетные чиновники делили эту нагрузку на учебную и другие виды нагрузок.

В тех странах, где нет «направляющей руки Минвуза» или подобных организаций, где вузам предоставлена академическая и финансовая свобода, вузы самостоятельно регулируют трудовые отношения с профессорско-преподавательским составом. (К слову, лидирующие места в международных рейтингах традиционно занимают именно такие вузы.)

В Британии типичная аудиторная нагрузка преподавателя вуза составляет 720 часов, но в понятие «аудиторная нагрузка» входят также от 4 до 8 часов подготовки к каждому занятию, а также время, отводимое на индивидуальное консультирование студентов (так называемые «офисные часы»), и время, затрачиваемое на проверку, оценку и рецензированию студенческих работ. В итоге аудиторная нагрузка в нашем понимании, т. е. непосредственно проведение занятий, обычно составляет 3−4 часа в неделю. Во Франции, преподаватели вузов должны вести обычно 192 часов практических или семинарских занятий, или 128 часов лекций в течение года. В Италии максимальная аудиторная нагрузка профессора составляет 120 часов в год. В США и Канаде примерная годовая аудиторная нагрузка равна 140 часам. Документ Всемирного банка отмечает, что наиболее активные исследователи в университетах США преподают один курс в семестр или проводят только 3 часа занятий в неделю.

Необходимо также отметить, что при распределении часов вузы следят за тем, чтобы у преподавателя не было больше двух дисциплин в течение семестра, а подготовка к занятиям, проверка студенческих работ, консультирование студентов и другие обязанности, сопровождающие преподавательскую работу, а также научно-исследовательская работа считаются полноценной частью работы в вузе, а не «довеском» к аудиторным часам. Кроме того, если преподаватель ведёт совершенно новую дисциплину или внёс существенные изменения в преподаваемых ранее дисциплинах, это обычно приводит к сокращению его аудиторной нагрузки.

Следовательно, если мы хотим, чтобы преподаватели национальных вузов качественно выполняли учебную, учебно-методическую и научно-исследовательскую работу и действительно готовили качественных специалистов, а не просто бегали от одной дисциплины к другой в течение семестра, необходимо:

— пересмотреть требования к аудиторной нагрузке профессорско-преподавательского состава и ограничивать количество дисциплин, которые может вести преподаватель, максимум двумя дисциплинами в течение семестра;

— понимать, что подготовка к занятиям (в том числе и подготовка сопровождающих материалов, таких как презентации, раздаточные материалы, задания для оценки студентов и др.), проверка, оценка и рецензирование студенческих работ, консультирование студентов, а также научные исследования также являются важной и трудоёмкой частью работы профессорско-преподавательского состава вуза, и предусмотреть для таких работ разумное количество времени;

— предусмотреть в структуре вузов отдельные службы, помогающие преподавателям в методическом и техническом обеспечении учебного процесса (как, например, элементарное размножение раздаточных материалов для занятий);

— пересмотреть принципы организации духовной и культурно-просветительской работы со студентами и освободить от таких обязанностей преподавательский состав, выделив для этого отдельные штатные единицы в вузах;

— законодательно запретить требовать с преподавателей вузов заполнение всяких форм и таблиц для отчётности, как это сделано в системе народного образования.

Рассмотренная нами проблема — нагрузка преподавателей — лишь один из проблемных аспектов, препятствующих качественной подготовке специалистов с высшим образованием. Других проблем немало, и пути их решения требуют отдельного исследования.

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