20 октября в Ташкенте после реконструкции вновь открылся Парк Дружбы (бывший парк Бабура), сообщила пресс-служба Главного управления туризма и спорта столицы.

Заместители хокима Ташкента Фахриддин Давруков и Фуркат Махмудходжаев, а также хоким Яккасарайского района Анвар Сайфутдинов на церемонии открытия пообещали, что парк останется комфортным и тихим местом без шумных аттракционов, как этого хотели жители.

«Несмотря на то, что ремонтные работы в парке не завершены в полном объёме, в соответствии с пожеланиями жителей нашего города Парк Дружбы начал работу раньше установленного срока», — говорится в сообщении.

В парке построено несколько современных площадок для детей, молодёжи и взрослых, отремонтированы прогулочные дорожки, созданы беговые и велодорожки, два мини-футбольных стадиона, библиотека, летний кинотеатр. В озере парка установлены подсветка и фонтаны, построена специальная сцена. Благоустроены парки «Сеул» и «Сиэтл».

«Газета.uz» подробно писала о ходе реконструкции парка, которая велась согласно постановлению правительства Узбекистана от 2018 года. Парк был передан инвестору (как и другие парки столицы), закрыт для посетителей и оказался в запустении.

После того, как горожане начали требовать от властей открытия парка, хокимият взял реконструкцию на себя. Представители городской администрации провели встречу с жителями, на которой были собраны предложения, и постарались их учесть.

На открытии парка представители хокимията вновь заверили, что парк продолжит обновляться исходя из потребностей и пожеланий населения.

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