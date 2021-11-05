Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на 20-м пленарном заседании 21 октября одобрил увеличение расходов государственного бюджета, в рамках которого планируется выделить 1 трлн сумов (около $93 млн) Министерству энергетики.

«Газета.uz» писала, что эти средства планируется использовать как «субсидию на покрытие разницы в средней цене покупки и продажи природного газа для удовлетворения потребностей потребителей республики».

На запрос издания в пресс-службе Минэнерго объяснили, по какой причине выделена субсидия.

По данным министерства, природный газ для внутреннего потребления реализуется по тарифам, установленным в соответствии с постановлением Кабинета министров «Об изменении цен и тарифов на топливно-энергетические ресурсы» (от 30 июля 2019 года №ПКМ-633).

Кроме того, цены на приобретение и реализацию природного газа между компаниями «Узбекнефтегаз», «Узтрансгаз» и «Худудгазтаъминот», занимающимися добычей, переработкой, транспортировкой и реализацией природного газа конечному потребителю, устанавливаются Межведомственной тарифной комиссией при Кабмине.

Компания «Узтрансгаз», как единый оператор, покупает природный газ у других совместных предприятий и иностранных компаний на рыночных принципах и реализует природный газ по прямым договорам «Худудгазтаъминот» и потребителям, подключенным к магистральной газотранспортной системе.

По итогам 2020 года себестоимость 1000 кубометров природного газа, поставляемого «Узтрансгаз» внутренним потребителям, была в среднем на 90 тысяч сумов выше средневзвешенной цены, по которой компания реализует природный газ. Это создает дефицит денежных средств при выполнении своих обязательств, говорится в комментарии.

В результате в 2020 году компания понесла убыток в размере 3,6 трлн сумов, что приводит «к существенным проблемам с финансированием запланированных проектов, текущим и капитальным ремонтами производственных объектов, а также исполнением кредитных обязательств». В связи с этим выделяется субсидия в 1 трлн сумов, отметили в Минэнерго.

В июне 2019 года президент Шавкат Мирзиёев рассказал, что Узбекистан покупал у «Лукойла» газ для внутреннего рынка за 146 долларов за тысячу кубометров и продавал населению за 40 долларов. За счет разницы в 100 долларов и образовался 600-миллионный долг, объяснял глава государства.

Бывший заместитель министра энергетики Бехзот Норматов (ныне глава «Узтрансгаз») в ноябре 2020 года отмечал, что «Лукойл» и Узбекистан договорились о реструктуризации задолженности в течение двух лет ежемесячно равными платежами, а также о поставках «Лукойлом» 5 млрд кубометров в год на внутренний рынок страны со скидкой 12,5% к средневзвешенному экспортному нетбэку по предоплате (экспортная цена за вычетом экспортной пошлины и стоимости транспортировки).

В преддверии зимнего сезона власти Узбекистана обнулили ставку акцизного налога на экспорт газа, а также при реализации природного газа, импортированного компаниями в Узбекистан. При импорте газа в стране компании также были освобождены от таможенных пошлин. Реализацию сжиженного газа предприятиями-производителями также планируется освободить от акциза с 2022 года.