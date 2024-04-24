За январь-март Узбекистан импортировал газ на 360,2 млн долларов США, следует из данных о внешней торговле Агентства статистики при президенте, которые изучила «Газета.uz».

Это в 2,4 раза больше (в стоимостном выражении), чем за первый квартал прошлого года, когда объём поставок составил 152,9 млн долларов. Это также составляет более половины всего импорта газа в 2023 году (694,9 млн долларов).

В январе импорт «голубого топлива» составил 35,6 млн долларов, в феврале — в 3,7 раза больше, или 131,1 млн долларов, а в марте — 193,5 млн долларов. Физические объёмы поставок агентством традиционно не раскрываются.

С начала года Узбекистан также экспортировал газ на 45,4 млн долларов: в январе — 21 млн долларов, в феврале — 5,7 млн долларов, в марте — 18,7 млн долларов.

Согласно данным Главного таможенного управления КНР, в марте Китай (основной покупатель узбекского газа) не импортировал газ из Узбекистана.

Ранее мы сообщали, что в январе-феврале Китай получил из Узбекистана газ на 57,38 млн долларов, что в 2 раза больше объёма, который озвучила узбекская сторона.

Импорт газа в Узбекистан за первый квартал превысил экспорт на 314,8 млн долларов. «Газета.uz» ранее анализировала факторы, по которым Узбекистан стал нетто-импортёром газа, несмотря на огромные запасы газа.

С 7 октября 2023 года Узбекистан импортирует газ из России через территорию Казахстана. Сообщалось о планах вложить 500 млн долларов для модернизации магистральной газовой системы для увеличения объёмов импорта газа «с севера».