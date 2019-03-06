Узбекистан задолжал компании «Лукойл» за поставки газа в 2018 году около 600 миллионов долларов, сообщило агентство Reuters со ссылкой на телефонный разговор с инвесторами старшего вице-президента «Лукойла» по добыче Азата Шамсуарова.

При этом в рамках договоренности о реструктуризации долга российская компания обязалась поставлять Ташкенту газ со скидкой.

В Узбекистане, который «Лукойл» называет точкой роста в добыче углеводородов, компания работает на условиях соглашения о разделе продукции (СРП) в проектах Кандым-Хаузак-Шады-Кунград и Юго-Западный Гиссар. Производимый на проектах газ поставляется, в основном, в Китай, отмечается в сообщении.

Азат Шамсуаров сказал инвесторам, что задолженность в 600 млн долларов образовалась из-за того, что Узбекистан забирал часть газа на внутренний рынок, хотя условия СРП предусматривают экспорт всего объема добываемого в республике газа.

Сейчас «Лукойл» в Узбекистане производит около 14,5 млрд кубометров в год, добавил вице-президент «Лукойла». Компания вложила в проекты в стране около 8 млрд долларов, из которых 4 млрд уже вернула, приводит его слова Reuters.

Стороны договорились о реструктуризации задолженности в течение двух лет ежемесячно равными платежами, а также о поставках «Лукойлом» 5 млрд кубометров в год на внутренний рынок страны со скидкой 12,5% к средневзвешенному экспортному нетбэку по предоплате (экспортная цена за вычетом экспортной пошлины и стоимости транспортировки — ред.), сказал Азат Шамсуаров.

К 2020 году «Лукойл» планировал нарастить производство газа в Узбекистане до 16 млрд, из них 8 млрд кубометров планировалось добывать на Кандыме, 5 млрд кубометров — на Гиссаре и 3 млрд кубометров — на Хаузаке.

Напомним, что 21 февраля на совещании, посвященном анализу результативности осуществляемых реформ в нефтегазовой и химической промышленности, президент Шавкат Мирзиёев поручил сократить дебиторскую задолженность, накопившейся в отрасли.

«Газете.uz» не удалось получить комментарий в компании «Узбекнефтегазе».