Дебиторская задолженность энергетической компании АО «Узтрансгаз» (большая часть акций принадлежит государству) перед корейскими компаниями на 1 млрд долларов образовалась из-за тарифов на газ. Об этом в интервью «Газете.uz» сообщил министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов.

Узбекистан и Республика Корея согласовали план погашения долга во время визита вице-премьера Южной Кореи, министра экономики и финансов Чху Гён Хо в Ташкент 7 сентября, где он провёл двустороннюю встречу с вице-премьером Жамшидом Ходжаевым, а затем был принят президентом Шавкатом Мирзиёевым.

Южная Корея и Узбекистан начали реализацию проекта Устюртского газохимического комплекса (ГХК) в 2008 году и создали совместное предприятие Uz-Kor Gas Chemical, которое начало добычу газа в 2016 году.

Компания «Узтрансгаз» покупала газ у Uz-Kor Gas Chemical по рыночной цене и продавала его на внутренний рынок по сниженным ценам из-за низких тарифов, из-за чего за шесть лет накопился долг на 1 млрд долларов за добытый газ. По данным южнокорейского Министерства экономики и финансов, платежи не выплачивались с 2017 года, когда была проведена либерализация валютного рынка в Узбекистане и официальный курс сума девальвировал к доллару в 2 раза, из-за опасений по поводу большого валютного дефицита.

По словам Журабека Мирзамахмудова, строительство Устюртского газохимического комплекса и добыча газа на месторождении Сургиль реализовывалось за счёт проектного финансирования, из-за чего все финансовые вопросы согласуются с кредиторами.

«А там консорциум 14 разных международных банков, ведущих банков Европы и Азии. И, естественно, проводились переговоры, как это делать. Потому что есть определённая финансовая модель, которая была согласована, утверждена, — ТЭО. Но жизнь показала другое. Во-первых, это связано с естественным падением добычи на месторождении Сургиль. Вместо [4 миллиардов кубометров газа по проекту] там добывают 2,5 млрд кубометров (или меньше). И, естественно, это сказалось на поступлениях, на товарном газе», — отметил он.

Вторая причина — разница между тарифами на газ. Тарифы планировалось поэтапно повышать, но цены на внутреннем рынке не менялись с 2019 года, из-за чего разница между рыночной и внутренней ценой росла, как и задолженность «Узтрансгаза».

Министр энергетики отметил, что между узбекской и корейской стороной найден «компромиссный вариант, как равномерно выравнивать ситуацию».

«Мы нашли решение, которое приемлемо и для Узбекистана, и для совместного предприятия, и для кредиторов… Нужно правильно говорить, что это не долг Узбекистана. Это долг, взаиморасчёты между компаниями, где просто государство подключилось, чтобы содействовать реструктуризации [долга]», — заявил он.

Журабек Мирзамахмудов указал, что пока не осведомлён о последней коммерческой договорённости, но ожидает, что долг будет погашаться в течение 3−5 лет.

«Я знаю, что по объёмам произошла корректировка… [Речь идёт о] тарифах на покупной газ. Они же перерабатывают газ, потом товарный газ поставляют нам. То есть здесь изменение тарифов на сырьё, на товарный газ, услуги… С учётом [планируемого повышения тарифов] этот дисбаланс частично закрывается, потому что это пока только для юридических лиц», — отметил он.

По его словам, по этому проекту сейчас готовится соответствующее правительственное решение.

О проекте Uz-Kor

В феврале 2008 года Национальная холдинговая компания «Узбекнефтегаз» и консорциум Kor-Uz Gas Chemical Investment создали на паритетных началах СП Uz-Kor Gas Chemical для строительства Устюртского ГХК на базе месторождения Сургиль в Каракалпакстане. В состав консорциума корейских компаний сейчас входят корейская газовая корпорация Kogas, химическая Lotte Chemical и GSE&R.

ГХК, строительство которого началось в 2012 году, должен был ежегодно перерабатывать 4,5 миллиарда кубометров природного газа и производить до 4 миллиардов кубометров товарного газа, 400 тысяч тонн полиэтилена различной плотности, 100 тысяч тонн полипропилена и около 100 тысяч тонн пиролизного бензина. Генподрядчиками проекта выступили корейские Samsung Engineering, GS Engineering и Hyundai Engineering.

Проект стоимостью 4,16 млрд долларов финансировался за счёт кредитов консорциума зарубежных финансовых институтов в размере 2,5 млрд долларов, собственных средств учредителей СП Uz-Kor Gas Chemical — 1,41 млрд долларов, а также кредита Фонда реконструкции и развития Узбекистана — 100 млн долларов.

Запасы газа на месторождении, где работает Uz-Kor Gas Chemical, оценивались в 109,6 млрд кубометров (третий объём после «Узбекнефтегаза» и российского «Лукойла»).