Пресс-секретарь хокимията Кашкадарьинской области Ахрор Содиков прокомментировал материал «Газеты.uz» о том, что областные администрации закупали гибридные и электромобили за счёт средств фондов «Мехр дафтари» («Тетрадь доброты») по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Он заявил, что при отображении данных на портале государственных закупок могла произойти техническая ошибка.

«Хокимият области приобрёл гибридные транспортные средства за счёт свободных остатков местного бюджета на начало 2024 года на основе решения кенгаша народных депутатов области от 16 февраля 2024 года №К/24 согласно постановлению нашего президента от 19 декабря 2022 года (ПП-443) (фото прилагаются). Другими словами, средства на приобретение автомобилей не выделялись из фонда „Мехр дафтари“», — написал он.

Ахрор Содиков добавил, что транспортные средства закуплены в соответствии с нормами, установленными постановлением Кабинета министров Узбекистана от 29 апреля 2021 года №258 «О мерах по коренному совершенствованию системы использования служебного автотранспорта в органах государственного управления и государственной власти на местах».

«Сейчас изучаются причины того, почему на сервере отображается название фонда „Мехр дафтари“», — сообщил он.

О возможной технической ошибке «Газете.uz» также сообщили в других госорганах. Мы продолжаем изучать ситуацию.

Отметим, что в лотах госзакупок разных хокимиятов в поле заказчика название фонда «Мехр дафтари» отображается по-разному:

Кашкадаре вилояти хокимлиги мехр дафтари;

Сурхондаре вилояти хузуридаги Мехр дафтарига етим болаларни куллаб кувватлаш жамгармаси;

Вилоят хокимлиги хузуридаги Мехр дафтари жамгармаси (Джизакская область);

Мехр дафтари жамгармаси (Бухара).

«Газета.uz» сообщала Министерству экономики и финансов о планируемой публикации, но пока не получила комментарий.