Ряд государственных учреждений Узбекистана за последние месяцы приобрёл флагманские телефоны марок iPhone и Samsung, обратил внимание Telegram-канал «Ревизор».
28 декабря 2023 года прокуратура Самаркандской области приобрела 21 телефон iPhone 14 Pro Max с объёмом памяти 1 ТБ на 419,98 млн сумов, или почти по 20 млн сумов каждый, и ещё один iPhone 14 Pro Max 1 TB за 25,3 млн сумов.
По данным Бюро принудительного исполнения, которые приводит канал, у областной прокуратуры имеется задолженность на 10,5 млрд сумов, которая связана с компенсацией ущерба, возникшего в результате преступления.
Ещё ряд государственных организаций приобрёл или находится в процессе покупки следующих мобильных телефонов:
- Дехканабадское районное медицинское объединение Кашкадарьинской области — iPhone 14 Pro Max 256 GB за 14,4 млн сумов (декабрь 2023 года);
- Кашкадарьинская областная глазная больница — два телефона Galaxy S23 Ultra 512 GB за 24,7 млн сумов (декабрь);
- Медиа-центр при пресс-службе президента — два смартфона iPhone 15 Pro Max Natural Titanium 1 TB + беспроводные наушники Apple AirPods 3 за 45,4 млн сумов (февраль), два iPhone 15 Pro Max 1 TB Black Titanium за 39,57 млн сумов (январь), два iPhone 15 Pro Max 1 TB Black Titanium за 40 млн сумов (январь) (последние два лота, выделенные курсивом, — отменены или в процессе отмены);
- Национальное информационное агентство Узбекистана (УзА) — пять iPhone 14 Pro 128 GB Space Black за 69,7 млн сумов (июнь 2023 года, статус — «исполняется»);
- Агентство кинематографии — один Galaxy S22 Ultra 256 GB за 10 млн сумов (декабрь), два Galaxy S22 Ultra 256 GB за 19,8 млн сумов (декабрь) и один iPhone 15 Pro 256 GB Natural Titanium за 15,8 млн сумов (декабрь);
- Ташкентское областное отделение Республиканского центра духовности — два iPhone 15 Pro Max 1 TB за 51 млн сумов (декабрь);
- Фонд «молодёжной тетради» Хорезмской области (в тетрадь включается безработная молодёжь, нуждающаяся и желающая получить социальную, экономическую, правовую и другую помощь) — iPhone 15 Pro Max 256 GB и стабилизатор DJI Osmo Mobile 6 за 16,9 млн сумов (март);
- НИИ тонковолокнистого хлопчатника (Сурхандарья) — два iPhone 15 Pro Max 256 GB за 30,66 млн сумов (март);
- Хокимият Бухарского района — один iPhone 14 Pro Max за 18 млн сумов (январь);
- Центральный государственный архив научно-технической и медицинской документации — iPhone 15 Pro Max 256 GB Blue Titanium за 17,1 млн сумов (январь);
- Бурчмуллинское государственное лесное хозяйство в Ташкентской области — один iPhone 14 Pro за 17,8 млн сумов (июнь прошлого года, статус — «исполняется»).