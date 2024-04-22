Ряд государственных учреждений Узбекистана за последние месяцы приобрёл флагманские телефоны марок iPhone и Samsung, обратил внимание Telegram-канал «Ревизор».

28 декабря 2023 года прокуратура Самаркандской области приобрела 21 телефон iPhone 14 Pro Max с объёмом памяти 1 ТБ на 419,98 млн сумов, или почти по 20 млн сумов каждый, и ещё один iPhone 14 Pro Max 1 TB за 25,3 млн сумов.

По данным Бюро принудительного исполнения, которые приводит канал, у областной прокуратуры имеется задолженность на 10,5 млрд сумов, которая связана с компенсацией ущерба, возникшего в результате преступления.

Ещё ряд государственных организаций приобрёл или находится в процессе покупки следующих мобильных телефонов: