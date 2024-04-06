Депутаты Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП) Нодир Абдувалиев и Сардор Гиёсов призвали государственные органы к экономности на фоне сообщений о закупках дорогостоящих автомобилей.

В статье «Экономность — требование времени», опубликованной на сайте партии, они указывают, что по итогам 2023 года дефицит консолидированного бюджета страны составил 59 трлн сумов, или 5,5% ВВП (доходы- 321 трлн сумов, расходы — 380 трлн сумов).

«Однако на фоне дефицита бюджета в первом квартале текущего года наблюдалось расходование средств отдельными министерствами и государственными организациями на приобретение дорогостоящих автотранспортных средств», — отмечают представители фракции УзЛиДеП в Законодательной палате.

В качестве примеров они указывают на «приобретение Фондом общественных работ при Министерстве занятости и сокращения бедности автомобиля BYD Song Plus за 444 млн сумов, Агентством по развитию и регулированию рынка энергетики при правительстве автомобиля премиум-класса BYD Han за 504 млн сумов, внедорожника Toyota Land Cruiser 300 Верховным судом за 1,5 млрд сумов и другие» случаи.

«В зарубежных странах руководители министерств предпочитают приезжать на работу на общественном транспорте и на велосипедах, а не на дорогостоящих служебных автомобилях, чтобы показать, что они являются государственными сотрудниками на службе народа, свою близость к народу», — пишут депутаты.

Представители партии указывают на то, что широкая общественность призывает при расходовании средств министерствами и ведомствами обратить внимание в первую очередь на решение социально-экономических проблем в регионах, в частности, в махаллях.

«Как представители народа призываем министерства, ведомства и организации, финансируемые из бюджета, при расходовании бюджетных денег придерживаться экономности и при наличии в пользовании автотранспортных средств не допускать расходов на эти цели», — говорится в статье Нодира Абдувалиева и Сардора Гиёсова.