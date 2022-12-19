Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 19 декабря подписал постановление о государственной поддержке организации производства электромобилей. Об этом «Газете.uz» сообщил источник в правительстве.

Среди целей постановления — снижение выбросов вредных газов в атмосферу за счёт активного внедрения технологий «зелёной экономики», а также поддержка производства электромобилей и их запасных частей.

Согласно документу, внедряемая система государственной поддержки производства электромобилей распространяется на всех инвесторов, соответствующих ряду требований:

налаживание на первом этапе — в течение 24 месяцев — полного цифла производства, в том числе сварочных, покрасочных и сборочных работ минимум 50% кузова и тестирования автомобилей;

налаживание на втором этапе — в течение 36 месяцев — производства или локализации на основе кооперации запасных частей: стёкол, сидений, пластиковых частей, дверных покрытий, панелей инструментов, бамперов.

Государственная поддержка промышленного производства электромобилей предусматривает:

освобождение до 1 января 2030 года электромобилей, произведённых в стране, от утилизационного сбора, а их комплектующих, устройств, сырья и запчастей для оказания сервисных услуг — от таможенных пошлин. Размер утильсбора для электромобилей составляет 9 млн сумов, гибридных автомобилей — 36 млн сумов. Льгота по утильсбору для 15 тысяч электромобилей, производство которых запланировано на 2024 год, оценочно составит 337,5 млрд сумов, по таможенным пошлинам — 48,4 млрд сумов;

инвесторам разрешено на период освоения производственных процессов (не более 24 месяцев) ввозить без уплаты таможенной пошлины и утильсбора не более 10 тысяч (не более 50% объёма производства) машинокомплектов (SKD) или готовых электромобилей (CBU). Таможенные платежи на 1 электромобиль сократятся на 800 долларов (утильсбор), 1 гибридный автомобиль — 6900 (утильсбор — 3200, таможенная пошлина — 3300). В пересчёте на 10 тысячи автомобилей это составит 450−550 млрд сумов;

из госбюджета будет выплачиваться компенсация на покрытие процентов по кредиту суммой не более 360 млн сумов, взятых на покупку электромобиля, произведённого в стране, для покрытия части, превышающей 15%, но не более 10 процентных пунктов, в течение первых 36 месяцев. Сумма компенсации на 1 автомобиль составит за 3 года 59,1 млн сумов. В пересчёте на 10 тысяч машин — 591,2 млрд сумов. Ежемесячная сумма выплаты кредита сократится на 1,642 млн сумов (с 8,7 млн до 7 млн сумов).

Ожидается, что ежегодные расходы госбюджета на покрытие части процентов по кредиту составят в среднем 100 млрд сумов.

Компенсации на приобретение электромобиля выплачиваются в ряде стран: в Южной Корее 1000−6000 долларов, Японии — 3200−6500, США — 4500−7500, Китае — 800−2000.

До 1 января 2030 года лица, оказывающие услуги перевозки пассажирво на электромобилях, освобождаются от уплаты государственной пошлины за получение лицензии.

Постановлением утверждены целевые параметры приобретения в 2023—2025 годах электромобилей государственными органами, местными хокимиятами и предприятиями, госдоля в которых не превышает 50%.

Планируется принять документ о прямом признании международных стандартов, а также сертификатов производства электромобилей и их комплектующих, выдаваемых госорганами стран Европы, США и Китая.

Производство комплектующих для электромобилей и зарядных станций, а также современных видов зарядных станций планируется развернуть в медных кластерах.

Напомним, утверждённые постановлением меры в ноябре обсуждались на совещании под руководством президента.