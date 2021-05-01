В Узбекистане установлена предельная стоимость служебных автомобилей для органов государственного управления и государственной власти на местах. Это предусмотрено постановлением Кабинета министров от 29 апреля, сообщили «Газете.uz» в Министерстве юстиции.

Предельная стоимость служебных автомобилей

Постановлением утверждён порядок, согласно которому служебные автомобили персонально закрепят за:

руководителями республиканских органов государственного управления (министерства, комитеты, агентства и т. д. ), а также органов государственной власти на местах (хокимияты), и их заместителями;

), а также органов государственной власти на местах (хокимияты), и их заместителями; первыми руководителями организаций при республиканских органов госуправления, а также их региональных отделениях в Каракалпакстане, областях и Ташкенте.

Из документа следует, что максимальная цена служебного транспорта, закреплённого за министрами, руководителями государственных комитетов, хокимами областей и Ташкента не должна превышать 2000 базовых расчётных величин (490 млн сумов), а объём двигателя — 4000 кубометров. Для их заместителей — 1500 БРВ (367 млн сумов), объём двигателя — 2500 кубометров.

Предельная стоимость служебного авто для хокимов районов и городов установлена в отметке 1000 БРВ (245 млн сумов), объём двигателя — 2000 кубометров. Для руководителей региональных отделений органов госуправления, а также заместителей хокимов районов и городов — 700 БРВ (171 млн сумов).

В постановлении также отмечается, что в госорганах замена или перевод служебного автомобиля в подведомственные организации будет производиться после 5 лет эксплуатации (за исключением автомобиля, пришедшего в негодность).

В течение двух месяцев государственные организации должны провести инвентаризацию имеющегося служебного транспорта и сформировать список автомобилей, превышающих установленные лимиты. До 1 августа 2021 года они должны быть выставлены на аукцион.

Кроме того, в течение трёх месяцев будет разработано постановление правительства о выплате компенсации сотрудникам государственных органов за эксплуатацию личного транспорта в служебных целях.

Годовой лимит пройденного пути

Для служебных автомобилей устанавливается годовой лимит пройденного пути. К примеру, служебные машины, персонально закрепленные за председателем Жокаргы Кенеса Каракалпакстана, хокимами областей и Ташкента, городов и районов, могут проехать в год не более 54020 км.

Для хокимов районов и городов лимиты устанавливаются исходя из размера территорий:

до 100 кв. км — 43200 км;

от 100 кв. км до 500 кв. км — 54020 км;

от 500 кв. км до 1000 кв. км — 90000 км;

более 1000 кв. м. — 108000 км.

Лимит пройденного пути для служебных автомобилей заместителей хокимов составит 36036 км.

Руководителям министерств и ведомств и их заместителям разрешается превышать годовой лимит при служебных поездках в регионы. Перерасход будет покрываться за счёт внебюджетных средств организаций или в рамках утверждаемых бюджетных средств.

В случае перевода автотранспорта на газовые виды топлива лимит может быть увеличен максимум на 10%, на электродвигатели — без ограничений.

Разговоры о необходимости установления предельной стоимости служебных автомобилей в госструктурах велись в конце прошлого года, когда общественный резонанс вызвал ряд случаев покупки дорогих машин. Глава Антикоррупционного агентства Акмаль Бурханов заявлял, что «не остается выбора, кроме как привить госслужащим „вакцину честности“, приняв нормативные акты и применив ограничения».

«Газета.uz» также сообщала, что с 1 июля в Узбекистане начнут вводить специальную серию автомобильных номеров для автомобилей органов государственного управления и государственной власти на местах.