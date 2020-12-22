На северо-западе города, в Алмазарском районе, место примыкания улицы Норазтепа к улице Келес йули местные жители называют «Шламбой».

В конце 50-х годов прошлого века на этом месте была окраина города, на которой расположился милицейский пост со шлагбаумом. Слово «шлагбаум» выговорить было сложно, поэтому люди упростили его произношение до «шламбы».

На «Шламбе» есть несколько пятиэтажек из неоштукатуренного кирпича, есть и частные домовладения. Если спросить жителей этих домов, где они живут, ответят: «На Шламбе».

Чуть далее по улице Норазтепа, которая раньше называлась Дадабаева (названа именем одного из активных участников социалистических преобразований в Узбекистане Б. Дадабаева 1889-1962 годы), расположены промышленные предприятия.