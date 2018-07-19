Общественный совет при хокимияте Ташкента совместно с компанией Parkent Plaza начал восстановление мозаики на доме 17 на 11-м квартале массива Юнусабад, закрашенной на днях по инициативе местного ТЧСЖ.

Фото: Facebook.

О проблеме 13 июля сообщила блогер Алла Дзюрич, опубликовавшая в Facebook фотографии торца пятиэтажного дома до и после ремонта здания.

Мозаичные панно на стенах многоэтажек — одна из особенностей столицы Узбекистана (фотоподборка). Традицию украшать таким образом типовые здания заложили художники Пётр и Николай Жарские, прибывшие в 1966 году в Ташкент восстанавливать разрушенный землетрясением город.

После поста Аллы Дзюрич о мозаике, закрашенной на девятиэтажном доме на массиве Ц-27, сообщила Facebook-группа Tashkent Retrospective. Интернет-пользователи также вспомнили о многих других случаях, например, о замазанном панно на здании бывшего Минэнерго в центре столицы.

Как сообщила пресс-служба общественного совета при хокимияте, с инициативой восстановить мозаику на юнусабадской пятиэтажке выступил руководитель Parkent Plaza Ойбек Шодиев, являющийся экспертом совета.





Фото: fb.com/TashkentTop.

В четверг рабочие установили леса и начали очистку панно. В пятницу пройдет консультация со специалистом по реставрации — скульптором Мариной Бородиной. Работы планируется завершить в течение 10 дней.

На обсуждении в общественном совете поднимался вопрос создания реестра зданий с мозаикой. Большая коллекция фотографий зданий с мозаикой в разных городах страны собрана в группе «Мозаика Узбекистана».