Общественный совет при хокимияте Ташкента совместно с компанией Parkent Plaza начал восстановление мозаики на доме 17 на 11-м квартале массива Юнусабад, закрашенной на днях по инициативе местного ТЧСЖ.
Фото: Facebook.
О проблеме 13 июля сообщила блогер Алла Дзюрич, опубликовавшая в Facebook фотографии торца пятиэтажного дома до и после ремонта здания.
Мозаичные панно на стенах многоэтажек — одна из особенностей столицы Узбекистана (фотоподборка). Традицию украшать таким образом типовые здания заложили художники Пётр и Николай Жарские, прибывшие в 1966 году в Ташкент восстанавливать разрушенный землетрясением город.
После поста Аллы Дзюрич о мозаике, закрашенной на девятиэтажном доме на массиве Ц-27, сообщила Facebook-группа Tashkent Retrospective. Интернет-пользователи также вспомнили о многих других случаях, например, о замазанном панно на здании бывшего Минэнерго в центре столицы.
Как сообщила пресс-служба общественного совета при хокимияте, с инициативой восстановить мозаику на юнусабадской пятиэтажке выступил руководитель Parkent Plaza Ойбек Шодиев, являющийся экспертом совета.
Фото: fb.com/TashkentTop.
В четверг рабочие установили леса и начали очистку панно. В пятницу пройдет консультация со специалистом по реставрации — скульптором Мариной Бородиной. Работы планируется завершить в течение 10 дней.
На обсуждении в общественном совете поднимался вопрос создания реестра зданий с мозаикой. Большая коллекция фотографий зданий с мозаикой в разных городах страны собрана в группе «Мозаика Узбекистана».
Rustam Aripov
А меры к ТСЖ какие-то предприняли? Дважды деньги потратили. Сколько можно терпеть бестолковых руководителей организаций?
Ekaterina Kozlova
А может лучше ничего не закрашивать и оставить все как было, для истории, чтобы помнили..
Хотя мозаичное панно и в самом деле не плозо выполнено, но оно нуждается в восстановлении.
А еще для полноценной картины необходимо внешние блоки кодиционеров снять, чтобы не портили композицию, так сказать.