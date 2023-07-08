Основатель проекта Tashkent Modernism Александр Фёдоров 6 июля опубликовал в своём инстаграм-аккаунте видео, снятое на фоне одного из зданий «газетного корпуса» в столице, которое сносят в эти дни.

Он обратился к городским властям, Фонду развития культуры и искусства Узбекистана и бизнесу с просьбой сохранить мозаичное панно с изображением разносчика газет, которое долгое время украшало фасад.

Нынешний вид мозаики. Названия газет на ней замазаны. Фото: Александр Фёдоров.



Александр Фёдоров отметил, что о ценности здания можно спорить, однако современные условия, бизнес, цена земли и недвижимости в центре города не позволят такому большому комплексу раскинуться и сохраниться.

«Но если [газетный] корпус по большей части представляет собой бетонный прямоугольник в несколько этажей с типовыми солнцезащитными блоками, которые есть на всех видах домов: жилых, общественных, и даже используются как декоративный элемент, то эту мозаику не воспроизвести», — сказал Фёдоров.

В качестве примера прогрессивного подхода к сохранению объектов монументального искусства он привёл мозаичное панно «Девушка с сувениром», которая является одной из главных достопримечательностей парка «Кок-Тобе» в Алмате.





Работа казахстанских художника Молдахмета Кенбаева и монументалиста Николая Цивчинского появилась на фасаде жилого дома на проспекте Ленина в 1970 году. В 2005-м Алпамыс Кенбаев, сын художника, случайным образом стал свидетелем того, как рабочие кувалдами «освобождали» от мозаики фасад. Уничтожение удалось остановить, объект монументального искусства — демонтировать.

Позже «Девушку с сувениром» приобрёл казахстанский бизнесмен Еркин Калиев. Сначала он разместил её в детском санатории «Ак Ерке», а через 10 лет подарил владельцу горы Кок-Тобе. В 2017 году Алпамыс Кенбаев восстановил мозаику, и её на металлической конструкции установили в парке.

«Она радует глаз, все с ней фотографируются», — сказал Александр Фёдоров.

Будучи дизайнеров, он разработал и опубликовал несколько вариантов размещения мозаичного панно в общественных пространствах города, в частности, парках. По словам Фёдорова, бизнес, который решит поучаствовать в спасении объекта монументального искусства, в итоге получит «большой, несгораемый имиджевый баннер» со своим логотипом.

Один из примеров размещения панно в городе. Фото: Александр Фёдоров.



8 июля на просьбу Александра Фёдорова и поддержавшей его общественности откликнулся Фонд развития культуры и искусства Узбекистана.

«Миссией Фонда развития культуры и искусства Узбекистана является не только продвижение, но и сохранение богатого культурного наследия страны», — говорится в заявлении фонда.

«Сейчас специалисты фонда и Агентства культурного наследия Республики Узбекистан находятся в поиске оптимального решения для сохранения мозаики», — сообщила пресс-служба фонда.

В фонде поблагодарили «всех, кто проявил неравнодушие и поделимся решением по сохранению мозаики», и обещали в скором времени рассказать о дальнейших шагах по спасению панно.