Сразу несколько домов в жилом массиве «Катта Олмазор» напротив бывшего Национального парка и в непосредственной близости от хокимията и главных управлений архитектуры и благоустройства Ташкента подготовили к закраске мозаики, являющейся одной из визитных карточек столицы Узбекистана.





Подготовка мозаики к покраске. Дома 14 и 15/1. Вид со стороны Национального парка. 28 марта 2022 года.

Торцы и фасады этих девятиэтажных домов, построенных в конце 1970-х — начале 1980-х годов, украшают огромные мозаичные панно, созданные под руководством художников братьев Жарских. Такие панно имеются на многих пяти- и девятиэтажках города. Большое их количество за последние десятилетия было утрачено. Несмотря на недовольство жителей и критику специалистов, панно продолжают закрашивать в ходе реконструкции улиц и ремонта домов.





Дом №14 внутри массива. Мозаика частично покрыта бетонным раствором. На заднем фоне — дом №10, торец которого почти полностью закрашен.

Информация о закраске очередных панно появилась на выходных. Если раньше мозаику закрашивали краской, то текущая «реконструкция» более капитальная — фасады обрабатываются бетоноконтактом (розового цвета) и покрываются бетонным раствором, поверх которого уже наносится краска.

Дом №14 полностью покрыт розовым бетоноконтактом.

Корреспондент «Газеты.uz», посетивший махаллю «Катта Олмазор», увидел, что под покраску подготовлено большинство многоэтажек, кроме двух домов, стоящих внутри массива, и одного дома вдоль улицы М. Гафурова.

Дом №9А, не затронутый ремонтом, на фоне дома №14.

Хокимият Чиланзарского района, к которому относится массив, в понедельник сообщил, что «поскольку данные дома были построены более 40 лет назад, мозаика на их фасадах также находится в состоянии, требующем ремонта».

Торец дома №10 рядом со школой. Фасад и внутренняя сторона дома также украшены мозаикой.

В сообщении говорится, что 3 марта городской кенгаш народных депутатов принял решение о работах по ремонту и благоустройству в Ташкенте (VI-57−50−14−0-K/22), согласно которому подрядная организация начала «ремонт фасадов домов» в махалле.





Вид дома №10 со двора.

«Однако поскольку отдельные из проживающих здесь жителей выразили недовольство ремонтными работами, в настоящее время работы по покраске мозаики из кафеля на торцах домов остановлены. Работы по ремонту передних и внутренних фасадов домов продолжаются», — говорится в сообщении.





Мозаика на торце дома №16 (справа) покрыта розовым бетоноконтактом. Слева — дом №16/1, пока не затронутый ремонтом.





Рабочие на внутренней стороне дома №16 продолжают покрывать здание бетонным раствором.

Дом 16 (слева) с мозаикой, подготовленной к покраске, и 15/3, который уже закрашивается. Вид со стороны Национального парка.

Учитывая, что дома были окрашены в розовый цвет уже некоторое время, можно полагать, что их жители до того, как мозаику не начали покрывать бетонным раствором, не имели представления о том, каким будет ремонт.

Дома №15/3 (слева) и 16/1. Вид со стороны театра Мукими (улица М. Гафурова).

Позже на сообщения в интернете отреагировало Агентство культурного наследия при Министерстве туризма и культурного наследия Узбекистана.

В сообщении говорится, что специалисты агентства «предпринимают усилия по сохранению памятников монументального декоративного искусства республики».

Дома 9А и 9 внутри массива, не затронутые ремонтом.





Фасады домов 9А и 9 также покрыты мозаикой.

Управление культурного наследия Ташкента в результате изучения определило в городе «мозаики, представляющие историко-художественную ценность, на фасадной части более 150 зданий». «В настоящее время ведутся работы по их взятию под государственную охрану», — заявили в агентстве.





Мозаика на торце дома №7.





Фасад этого же дома готовится к покраске.

Дом №6 (слева), расположенный рядом с домом №7, и дом №15. Вид со стороны Национального парка.

В сообщении также отмечается, что в Научно-экспертный совет агентства «внесены проекты по определению монументальных произведений искусства в многоэтажных зданиях города Ташкента в качестве объектов культурного наследия, и они изучаются учёными».





Дома 14 и 15/1. Вид со стороны Национального парка.

«После включения мозаик в перечень объектов культурного наследия на основании заключения Научно-экспертного совета будут приняты меры по возмещению ущерба, причинённого произведениям искусства», — заявили в агентстве.

Отметим, что дальше по улице Фурката, которая переходит в улицу Бабура (это уже Яккасарайский район), также есть девятиэтажка с мозаикой, подготовленная к покраске, — дом №61.





Дом №61 на улице Бабура.

Дом №61 на улице Бабура.

О реконструкции улицы Бабура в середине февраля сообщал горожанам и журналистам хоким Яккасарайского района Анвар Сайфутдинов. Он отмечал, что проект предварительный, а процесс согласования и утверждения проекта может занять два-три месяца, но работы начались раньше.





Дома на улице Бабура.

На улице Бабура, ведущей к аэропорту, по обе её стороны есть много домов с мозаичным панно.

В некоторых источниках говорится, что за более чем 20 лет работы в Узбекистане братьев Жарских с их участием было декорировано не менее 400 многоэтажных жилых домов (Султанова, Д. Н. «Традиционность художников Жарских в декорировании многоэтажных домов», 2018). Большая коллекция фотографий зданий с мозаикой в разных городах страны собрана в группе «Мозаика Узбекистана».

Несколько лет назад на обсуждении в общественном совете при хокимияте Ташкента поднимался вопрос создания реестра всех зданий с мозаикой. На какой стадии эта работа, неизвестно.