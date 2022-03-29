Сразу несколько домов в жилом массиве «Катта Олмазор» напротив бывшего Национального парка и в непосредственной близости от хокимията и главных управлений архитектуры и благоустройства Ташкента подготовили к закраске мозаики, являющейся одной из визитных карточек столицы Узбекистана.
Подготовка мозаики к покраске. Дома 14 и 15/1. Вид со стороны Национального парка. 28 марта 2022 года.
Торцы и фасады этих девятиэтажных домов, построенных в конце 1970-х — начале 1980-х годов, украшают огромные мозаичные панно, созданные под руководством художников братьев Жарских. Такие панно имеются на многих пяти- и девятиэтажках города. Большое их количество за последние десятилетия было утрачено. Несмотря на недовольство жителей и критику специалистов, панно продолжают закрашивать в ходе реконструкции улиц и ремонта домов.
Дом №14 внутри массива. Мозаика частично покрыта бетонным раствором. На заднем фоне — дом №10, торец которого почти полностью закрашен.
Информация о закраске очередных панно появилась на выходных. Если раньше мозаику закрашивали краской, то текущая «реконструкция» более капитальная — фасады обрабатываются бетоноконтактом (розового цвета) и покрываются бетонным раствором, поверх которого уже наносится краска.
Дом №14 полностью покрыт розовым бетоноконтактом.
Корреспондент «Газеты.uz», посетивший махаллю «Катта Олмазор», увидел, что под покраску подготовлено большинство многоэтажек, кроме двух домов, стоящих внутри массива, и одного дома вдоль улицы М. Гафурова.
Дом №9А, не затронутый ремонтом, на фоне дома №14.
Хокимият Чиланзарского района, к которому относится массив, в понедельник сообщил, что «поскольку данные дома были построены более 40 лет назад, мозаика на их фасадах также находится в состоянии, требующем ремонта».
Торец дома №10 рядом со школой. Фасад и внутренняя сторона дома также украшены мозаикой.
В сообщении говорится, что 3 марта городской кенгаш народных депутатов принял решение о работах по ремонту и благоустройству в Ташкенте (VI-57−50−14−0-K/22), согласно которому подрядная организация начала «ремонт фасадов домов» в махалле.
Вид дома №10 со двора.
«Однако поскольку отдельные из проживающих здесь жителей выразили недовольство ремонтными работами, в настоящее время работы по покраске мозаики из кафеля на торцах домов остановлены. Работы по ремонту передних и внутренних фасадов домов продолжаются», — говорится в сообщении.
Мозаика на торце дома №16 (справа) покрыта розовым бетоноконтактом. Слева — дом №16/1, пока не затронутый ремонтом.
Рабочие на внутренней стороне дома №16 продолжают покрывать здание бетонным раствором.
Дом 16 (слева) с мозаикой, подготовленной к покраске, и 15/3, который уже закрашивается. Вид со стороны Национального парка.
Учитывая, что дома были окрашены в розовый цвет уже некоторое время, можно полагать, что их жители до того, как мозаику не начали покрывать бетонным раствором, не имели представления о том, каким будет ремонт.
Дома №15/3 (слева) и 16/1. Вид со стороны театра Мукими (улица М. Гафурова).
Позже на сообщения в интернете отреагировало Агентство культурного наследия при Министерстве туризма и культурного наследия Узбекистана.
В сообщении говорится, что специалисты агентства «предпринимают усилия по сохранению памятников монументального декоративного искусства республики».
Дома 9А и 9 внутри массива, не затронутые ремонтом.
Фасады домов 9А и 9 также покрыты мозаикой.
Управление культурного наследия Ташкента в результате изучения определило в городе «мозаики, представляющие историко-художественную ценность, на фасадной части более 150 зданий». «В настоящее время ведутся работы по их взятию под государственную охрану», — заявили в агентстве.
Мозаика на торце дома №7.
Фасад этого же дома готовится к покраске.
Дом №6 (слева), расположенный рядом с домом №7, и дом №15. Вид со стороны Национального парка.
В сообщении также отмечается, что в Научно-экспертный совет агентства «внесены проекты по определению монументальных произведений искусства в многоэтажных зданиях города Ташкента в качестве объектов культурного наследия, и они изучаются учёными».
Дома 14 и 15/1. Вид со стороны Национального парка.
«После включения мозаик в перечень объектов культурного наследия на основании заключения Научно-экспертного совета будут приняты меры по возмещению ущерба, причинённого произведениям искусства», — заявили в агентстве.
Отметим, что дальше по улице Фурката, которая переходит в улицу Бабура (это уже Яккасарайский район), также есть девятиэтажка с мозаикой, подготовленная к покраске, — дом №61.
Дом №61 на улице Бабура.
Дом №61 на улице Бабура.
О реконструкции улицы Бабура в середине февраля сообщал горожанам и журналистам хоким Яккасарайского района Анвар Сайфутдинов. Он отмечал, что проект предварительный, а процесс согласования и утверждения проекта может занять два-три месяца, но работы начались раньше.
Дома на улице Бабура.
На улице Бабура, ведущей к аэропорту, по обе её стороны есть много домов с мозаичным панно.
В некоторых источниках говорится, что за более чем 20 лет работы в Узбекистане братьев Жарских с их участием было декорировано не менее 400 многоэтажных жилых домов (Султанова, Д. Н. «Традиционность художников Жарских в декорировании многоэтажных домов», 2018). Большая коллекция фотографий зданий с мозаикой в разных городах страны собрана в группе «Мозаика Узбекистана».
Несколько лет назад на обсуждении в общественном совете при хокимияте Ташкента поднимался вопрос создания реестра всех зданий с мозаикой. На какой стадии эта работа, неизвестно.
Ilkham Khudaybergenov
Всё понятно, однако, это не есть ручная работа, зачем так иронизировать, если так хочется, то можно оставить пару домов для истории! Эти дома не для того чтобы считать историей, ведь дома были конвейерного производства, ни каких исторических ценностей не имеет!
Adolat Khudaybergenova
Не знаю какой будет итог, но процес у них не впечатляет. На улице Бабура с двух сторон дороги все первые этажи уже давно не жилые помещения, в домах которые расположены рядом с ТЦ Некст много офисов, магазинов, клиник которые находятся на первом этаже. Сейчас просят их убрать все вывески, витрины, так как всё должно быть одинаково. Так же красят всё в серый цвет. Мешают спокойно вести свое дело. Вроде все для благополучия, а почему-то в итоге получается наоборот.