Мозаичное панно Арнольда Гана на сносимом здании «газетного корпуса» в Ташкенте демонтировано. В Фонде развития культуры и искусства Узбекистана «Газете.uz» сообщили об объявлении открытого конкурса по определению места дальнейшего расположения мозаики.

В начале июля основатель проекта Tashkent Modernism Александр Фёдоров опубликовал обращение, в котором выражал опасение, что мозаика, выполненная Арнольдом Ганом на фасаде здания газетного цеха на улице Бухара, может быть уничтожена. Тогда фонд и агентство заявили, что займутся поиском оптимального решения по возможным способам переноса и сохранения панно.

12 сентября. Фото: Виктория Абдурахимова / «Газета.uz».



Специалисты Фонда развития культуры и искусства Узбекистана и Агентства культурного наследия завершили демонтаж панно 12 сентября. Как сообщили в фонде, было демонтировано 236 фрагмента мозаики. В целях обеспечения безопасности демонтаж проводился в закрытом формате.

12 сентября. Фото: Виктория Абдурахимова / «Газета.uz».



В ближайшее время будут предприняты меры по защите мозаики и проведены реставрационно-восстановительные работы.

«Пока специалисты будут осуществлять реставрационные работы, граждане смогут определить место дальнейшего расположения мозаики», — сообщили в фонде (правила — ниже).

В фонде добавили, что 15 августа на заседании научно-экспертного совета Агентства культурного наследия в целях внесения дополнений в постановление Кабинета министров от 4 октября 2019 года (№846) были предварительно рассмотрены 183 образца имеющихся в Узбекистане мозаик и панно, рекомендованных для добавления в Национальный перечень объектов недвижимости материального культурного наследия. Члены совета вынесли решение о включении в перечень 161 мозаики и панно.

Арнольд Павлович Ган (1928−2000) — художник-монументалист, живописец, рисовальщик. Заслуженный деятель искусств Узбекистана. Учился в РХУ им. П. Бенькова у А. Волкова и В. Уфимцева с 1943—1948 годв, затем с 1948—1954 годов — в ЛВХПУ им. В. Мухиной. Его педагогами были Е. Белашова, Дейнека, В. Мухина, В. Фаворский.

Преподавал в РХУ с 1955—1962 годах. Был первым главным художником города Ташкента. Много работал с архитекторами Ю. Халдеевым, С. Сутягиным, Ф. Турсуновым, участвовал во всесоюзных конкурсах на монументальные памятники, в частности, на памятник на Поклонной горе в Москве. Состоял в монументальной комиссии СССР.

Автор и соавтор многих монументальных объектов в Узбекистане — мозаик, фресок, росписей, рельефов (ст. метро «Проспект Космонавтов» — роспись плафонов, Дворец искусств им. А. Навои (к/т Панорамный) — роспись фойе, рельефы чайханы «Самарканд дарбаза», театр драмы в Ургенче — роспись фойе — 400 кв. м и другие. Его работы вошли в коллекцию галереи НБУ и галереи «Замана» в Лондоне.

Как будет проходить конкурс

Предложения от граждан по определению места размещения панно можно отправить в Фонд развития культуры и искусства по Telegram: +998910010886.

Специалисты отберут наиболее оптимальные варианты, после чего будет проведено голосование в Telegram-канале фонда (@acdfuz).

Заявки должны быть формата: Ташкент, название улицы, номер дома, ориентир. Фотография локации.

Пример: Ташкент, Тараса Шевченко, 1. Ориентир: бывшее здание реального училища. Фото.

Дополнительным преимуществом будет предложение по расположению мозаики в дизайн-проекте.

«После завершения работ по восстановлению и реставрации мозаичного панно оно расположится по выбранному гражданами адресу и будет доступно для просмотра», — сообщили в фонде.