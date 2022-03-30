В Ташкенте на массиве «Катта Олмазор» на доме №14 начали удалять цементный раствор, нанесённый поверх мозаичного панно.

«Газета.uz» писала. что уничтожение мозаик, созданных по проектам братьев Жарских, на улицах Фурката и Бабура вызвало возмущение общественности. Хокимият города вскоре заявил, что мозаику не закрашивают, а покрывают «специальным материалом, который призван [её] сохранить».

«Материал будет смыт пескоструйным методом, и мозаики предстанут перед жителями столицы в своём первозданном, но уже окрепшем и чистом виде», — заявляли в хокимияте, подвергнув критике блогера, обвинившего городской кенгаш народных депутатов в в бездействии и уничтожении культурного наследия.

Дом №14, где начали удалять цемент с мозаичного панно.

Дом №14 с другой стороны. Фасад и торец были подготовлены к покрытию цементным раствором.

Мозаику действительно начали очищать от цемента. И для этого действительно используется пескоструйный метод (который на самом деле может быть разрушительным для мозаики). Однако беседы «Газеты.uz» с рабочими и в понедельник, и в среду, показывают, что мозаику изначально планировали закрашивать в ходе масштабного ремонта фасадов домов на этих улицах.

Именно для этого мозаика сначала была покрыта бетоноконтактом, а затем — цементным раствором, поверх которого должна была наноситься краска.





Дом №10. Очищать мозаику должны начать после завершения работ на доме №14.

Покрытие домов цементным раствором с начала недели не прекращалось. Оно активно продолжается и прямо сейчас. Раствор наносят на фасад, торцы и внутренние стороны панельных домов, в том числе на мозаичную плитку.

Мозаика имеется также на фасадных частях доме №10.

Как рассказали «Газете.uz» рабочие, пока очистить от цемента планируется только торцы домов, где имеются декоративные панно. Один дом почти очищен, остаётся ещё один. Фасады, где плитка однотонная, скорее всего, так и останутся под цементным раствором.

Покрытие цементным раствором мозаичной плитки на внутренней стороне дома №10.

В решении кенгаша народных депутатов, подписанном хокимом Ташкента (одновременно является главой кенгаша), говорится о ремонте фасадов домов, расположенных вдоль улиц Фурката, Бабура и других, а также реконструкции улиц и создании тротуаров.

Дома на массиве «Катта Олмазор». Мозаичная плитка подготовлена к цементированию.

В документе нет конкретных требований к тому, как должны быть осуществлены ремонтные работы, из каких материалов и какого качества. Проектные документы должны были быть подготовлены заказчиком — инжиниринговой компанией «Служба единого заказчика» столичного хокимията и зарегистрированы в территориальной инспекции по контролю в сфере строительства.

Фасад одного из домов массива. Вид со стороны улицы Фурката.

Отметим, что ремонт тротуаров ведётся без создания условий для безопасного передвижения пешеходов — они вынуждены идти по проезжей части.