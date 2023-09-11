Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев одобрил объединённый проект Ташкента и Нового Ташкента, разработанный британской фирмой Cross Works. Об этом в интервью программе «Менимча» сообщил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства, директор Дирекции по строительству города «Новый Ташкент» Давронжон Адилов.

По его словам, когда президент давал поручение о разработке предложения, он сказал, что «желает увидеть город, тесно коммуницирующий с природой, и сближающий общественность, махаллинское сообщество на основе наших старых традиций и обычаев». «Для этого [президент] выбрал самое удобное место. Все экологи и специалисты дали положительное заключение по выбранному месту», — заявил замминистра.

Давронжон Адилов указал, что «архитектурно ценные здания» — библиотека, театр и другие — «будут расположены выше, что соответствует традициям нашего народа». Он привёл в пример узбекское гостеприимство, по которому гостям в доме отводят почётные места за столом.

«Это не смогут найти зарубежные архитекторы, например, из Англии, Кореи или Китая. Поэтому архитекторы поправили и адаптировали эти проекты», — сказал он.

Давронжон Адилов отметил, что стоял вопрос интеграции Нового Ташкента со «старым».

«Да, мы называем это Новым Ташкентом, но завтра он должен обновить и старый Ташкент. За один процесс они должны стать одной кровью и одной артерией, то есть города нужно сшить вместе. Президент не хотел, чтобы города отделились друг от друга», — заявил он.

Объединённый проект Ташкента и Нового Ташкента разработала британская фирма Cross Works (на слайдах презентации компания указана разработчиком мастер-плана). «Президент выбрал проект [этой компании]. Свыше 20 зарубежных и несколько местных организаций дали высокую оценку этому проекту», — сообщил замминистра.

Он также указал, что если по мировым стандартам должно быть предусмотрено 8−10 кв. м зелёных насаждений в городе на душу населения, то в Новом Ташкенте этот показатель составит 18−20 кв. м, что «приблизит его к климату тропического города».

Кроме того, «из любой точки города вы сможете добраться до набережной за 20−25 минут», заявил Давронжон Адилов.

Компании из Германии, Южной Кореи и Турции занимались транспортно-логистическими вопросами. «В первую очередь, создана транспортная модель Ташкента, которую называют макромоделью. Две линии метро [будут] связаны с новым городом — станции „Буюк ипак йули“ и „Дустлик“. Будет создана возможность добраться до нового города на метро за 30−35 минут… Не нужно будет ехать на автомобиле», — сообщил он.

Давронжон Адилов сообщил, что проект начнётся с создания подземной инфраструктуры, также началось строительство дорог. «Сейчас мы завершаем проектирование подземной инфраструктуры. Мы начнём [работы] с октября. А после этого уже можно будет обсуждать строительство надземных объектов»,

Заместитель директора проектного предприятия «Тошкентбошпланлити» Саидазим Шарипов сообщил, что концепция предусматривает расположение социальных объектов — школ, детских садов, поликлиник, зон культурного отдыха, парков — в пешей доступности.

«Речь идёт о 15 минутах, то есть пешее расстояние [до соцобъектов] составит 1200 м», — сказал он.





Для реализации масштабного проекта отобрано 19,7 тысячи гектаров земли в Юкоричирчикском и Уртачирчикском районах Ташкентской области. На первом этапе на площади 2500 га планируется построить жилье и объекты инфраструктуры для 100 тысяч жителей. Дирекция привлекла зарубежные компании, генеральный план, отраслевые планы и целевые программы разрабатываются на основе успешно апробированных в развитых странах практик, сообщала пресс-служба президента.

Предусматривается, что Новый Ташкент будет «умным» городом и «городом-садом». В административном центре расположатся государственные ведомства, университет Нового Узбекистана, библиотека, исторический музей, дворцы культуры, а также планируется создать деловой и инновационный кварталы, кластеры образования, медицины и туризма.

На площади 420 га будут созданы центральный парк, искусственные каналы и озера между кварталами, аллеи вдоль рек Чирчик и Карасу, а также условия для отдыха людей. Здесь же стартует проект «Зелёный пояс Ташкента».

Мы также писали, что в Новом Ташкенте планируется построить единую сеть трамвая и метрополитена, которая будет связана со «старым» Ташкентом.