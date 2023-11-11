В составе Ташкента планируется образовать 13-й район под названием «Новый Ташкент». Проект постановления Законодательной палаты Олий Мажлиса опубликован для обсуждения до 25 ноября.

Напомним, для строительства города Новый Ташкент выбрано 19720,9 га земельной площади в Юкоричирчикском (17,3 тысячи га) и Уртачирчикском (2406 га) районах Ташкентской области.

Эти площади предлагается включить в состав столицы и образовать 13-й район — Новый Ташкентский район, в который будут входить махалли «Истикбол», «Дархон», «Усмонобод», «Навои», «Жалолтепа», «Ободон», «Гулистон», «Бахор», «Яшнобад», «Уч Чинор», «Нурафшон», «Миробод», «Файзиобод», «А. Яссави», «Баликчи», «Ёшлик», «Тинчлик», «Ийк-ота», «Бирлик», а также часть махаллей «Истиклол», «Гулобод», «Узбекистон», «Навруз», «Карасу», «Ок овул», «Марифат», «Жумабозор», «Нурли йул», «Фаровон», «Янги Хаёт», «Саховат», «Кизилсой», который сейчас находятся на территории Юкоричирчикского района.

Также предлагается перевести в состав нового района махалли «Шоликор», «Учогли», «Бунёдкор», «Машал» и часть махаллей «Мустакиллик», «Гулобод», «Янгитурмуш» в Уртачирчикском районе.

Земли передаются без изменения их действующих категорий земельного фонда.

Схема земельных участков, передаваемых в состав создаваемого района Новый Ташкент.Схема земельных участков, передаваемых в состав создаваемого района Новый Ташкент.

Схема земель, передаваемых из состава Юкоричирчикского района.Схема земель, передаваемых из состава Юкоричирчикского района.

Схема земель, передаваемых из состава Уртачирчикского района.Схема земель, передаваемых из состава Уртачирчикского района.

В марте президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заложил капсулу, знаменующую начало строительства «Нового Ташкента» между реками Чирчик и Карасу рядом со столицей. Ожидается, что новый город вместит 1 миллион человек. Здесь разместятся здания административных органов, в том числе администрация президента, правительство, министерства, а также вузы и другие объекты.

В сентябре глава государства одобрил объединённый проект Ташкента и Нового Ташкента, разработанный британской Cross Works. «Да, мы называем это Новым Ташкентом, но завтра он должен обновить и старый Ташкент. Они должны стать одной кровью, одной артерией», — сказал глава дирекции строительства Давронжон Адилов.

Президент заявил, что важно начать проект Нового Ташкента, иначе через пять лет в столице будет «невозможно жить».