В составе Ташкента планируется образовать 13-й район под названием «Новый Ташкент». Проект постановления Законодательной палаты Олий Мажлиса опубликован для обсуждения до 25 ноября.

Напомним, для строительства города Новый Ташкент выбрано 19720,9 га земельной площади в Юкоричирчикском (17,3 тысячи га) и Уртачирчикском (2406 га) районах Ташкентской области.

Эти площади предлагается включить в состав столицы и образовать 13-й район — Новый Ташкентский район, в который будут входить махалли «Истикбол», «Дархон», «Усмонобод», «Навои», «Жалолтепа», «Ободон», «Гулистон», «Бахор», «Яшнобад», «Уч Чинор», «Нурафшон», «Миробод», «Файзиобод», «А. Яссави», «Баликчи», «Ёшлик», «Тинчлик», «Ийк-ота», «Бирлик», а также часть махаллей «Истиклол», «Гулобод», «Узбекистон», «Навруз», «Карасу», «Ок овул», «Марифат», «Жумабозор», «Нурли йул», «Фаровон», «Янги Хаёт», «Саховат», «Кизилсой», который сейчас находятся на территории Юкоричирчикского района.

Также предлагается перевести в состав нового района махалли «Шоликор», «Учогли», «Бунёдкор», «Машал» и часть махаллей «Мустакиллик», «Гулобод», «Янгитурмуш» в Уртачирчикском районе.

Земли передаются без изменения их действующих категорий земельного фонда.

Схема земельных участков, передаваемых в состав создаваемого района Новый Ташкент.

Схема земель, передаваемых из состава Юкоричирчикского района.

Схема земель, передаваемых из состава Уртачирчикского района.

В марте президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заложил капсулу, знаменующую начало строительства «Нового Ташкента» между реками Чирчик и Карасу рядом со столицей. Ожидается, что новый город вместит 1 миллион человек. Здесь разместятся здания административных органов, в том числе администрация президента, правительство, министерства, а также вузы и другие объекты.

В сентябре глава государства одобрил объединённый проект Ташкента и Нового Ташкента, разработанный британской Cross Works. «Да, мы называем это Новым Ташкентом, но завтра он должен обновить и старый Ташкент. Они должны стать одной кровью, одной артерией», — сказал глава дирекции строительства Давронжон Адилов.

Президент заявил, что важно начать проект Нового Ташкента, иначе через пять лет в столице будет «невозможно жить».