«Газета.uz» писала о презентации проекта генерального плана Ташкента до 2045 года президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву. Дополнительные детали были показаны в репортаже телеканала «Узбекистан 24».

Знакомясь с проектом в институте «ТошкентбошпланЛИТИ», глава государства сказал: «Если мы не сделаем проект, смотрящий на 50 лет вперед, учитывающий все удобства для народа, город останется без архитектуры, без экономики, без экологии». На презентации присутствовали премьер-министр Абдулла Арипов, хоким столицы Джахонгир Артыкходжаев, ряд министров и другие официальные лица.





Как говорилось на мероприятии, территория Ташкента составляет 43 тысячи га, население приближается к 3 миллионам. Президент отметил выросшую нагрузку на инфраструктуру, увеличение количества транспорта, негативное влияние пыли и дыма на окружающую среду. Он вновь напомнил о необходимости сохранить архитектурный облик столицы и вынести будущие стройки за пределы города.

Пресс-служба президента сообщает, что над проектом генплана в течение двух лет работали иностранные и отечественные проектировщики. Они проанализировали динамику роста населения, состояние транспортных и инженерных коммуникаций и учли вопросы изменение климата.





Согласно представленному прогнозу, к 2041 году население Ташкента увеличится с текущих 2,96 миллиона до свыше 5,15 миллиона человек, в том числе за счёт строительства города «Новый Ташкент» к востоку от столицы, между реками Чирчик и Карасу. Он займёт площадь в 20 тысяч га и будет рассчитан на проживание 500 тысяч человек. Исходя из этих расчётов разработаны перспективные районы развития и застройки, а также схемы основных дорог, связывающих столицу с новым городом.

По словам первого заместителя министра строительства Давронжона Адилова, на первом этапе планируются строительные работы на площади 6000 га, где будут возведены социальные и культурные объекты, административные здания и жилые комплексы.





На сегодняшний день в Ташкенте осталось 7120,9 га зеленых зон, говорилось на презентации, — это в среднем 3 кв. м. на человека. Из них 893 га составляются зелёные зоны общего пользования, 5102 га — ограниченного пользования и 1125 — «специальные» зелёные зоны.

В проекте генплана предусмотрены создание «зелёного пояса» вокруг Ташкентской кольцевой автодороги протяжённостью 130 км и организация «тематических парков» вдоль каналов, протекающих через город. Общую площадь зелёных зон планируется увеличить более чем в 3 раза и довести её до 25 тысяч га (8 кв. м на человека), в том числе площадь зелёных зон общего пользования — до 4000 га.

Первый замглавы Минстроя сообщил, что президент поручил начать работы по организации пяти зелёных полос в «Новом Ташкенте» общей протяженностью 40 км, на которых, помимо зелёных насаждений, в будущем планируется построить социально-культурные объекты и рекреационные зоны.









На слайдах можно увидеть названия трёх магистралей, соединяющих новый город с Ташкентом, — «1-й ренессанс», «2-й ренессанс» и «3-й ренессанс». Показаны также электропоезда.

Говорилось о планах оцифровать кадастр Ташкента и сделать публичной информацию о категориях земель. Благодаря этому пользователи, в том числе желающие открыть бизнес, смогут узнавать через интернет, к какой категории относится тот или иной участок.

Заместитель директора проектного предприятия «ТошкентбошпланЛИТИ» Саидазим Шарипов сообщил, что жителям будет предоставлен открытый доступ к стратегии развития города и районов.

«Исходя из мирового опыта, разрабатываемая нами стратегия и тактики [для районов] будут оцифрованы и открыты для общественности. То есть любой человек может зайти в эту систему и посмотреть план и стратегию любого региона», — заявил он.

По его словам, планируемый к созданию «зелёный пояс» должен помочь уменьшить проникновение пыли в город. «Из-за постепенного расширения города зелёных зон на окраине сравнительно меньше, чем в центре города. Поэтому мы планируем организовать крупные зелёные зоны за городом в качестве зелёного пояса», — сказал он.

Для решения проблемы пробок на улицах планируется усовершенствовать общественный транспорт. Обязательным условиям станет наличие остановки в радиусе не менее 15 минут пешего хода от дома.

На окраинах города по принципу «Park and ride» будут организованы парковки рядом с остановками общественного транспорта, говорилось на презентации. Это не первая попытка внедрить такую практику. Минтранс Узбекистана ещё в 2020 году обещал создать в столице 12 транспортных развязок. В октябре 2021 года постановлением президента было поручено строительство у 7 станций метро транспортно-пересадочных узлов до 1 июля текущего года и автопарковки у 6 станций до 1 октября. В постановление президента от 2 февраля снова есть задача по созданию 16 «современных» ТПУ для удобной пересадки с одного вида транспорта на другой, а также созданию автостоянок на этих узлах.





На рендерах улиц на показанных слайдах видны электропоезда, которые, судя по всему, представлены как будущий трамвай.

Проект генплана также предусматривает установление социальных требований к зданиям. Для многоэтажных зданий в зависимости от их типа будут установлены нормативы по наличию школ, детсадов, пунктов бытового обслуживания, парковочных мест, а также по площади озеленения.

Репортаж телеканала «Узбекистан 24»





В июне 2019 года архитектурная компания из Великобритании Benoy представляла видение мастер-плана «Нового Ташкента», который планировалось построить на берегу реки Чирчик на площади более 20 тысяч га. Benoy была одной из трёх компаний, предложивших концепцию «Нового Ташкента» на рассмотрение градостроительной комиссии хокимията столицы.