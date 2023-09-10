Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 5 сентября знакомился с проектом генерального плана Нового Ташкента. В субботней телепрограмме «Менимча» были показаны некоторые детали проекта.

На презентации президент заявил: «Если мы не начнём это, через пять лет люди не смогут жить в Ташкенте. Ваши организации соответствуют этому проекту или нет? Вода, дороги, дома и всё [соответствует]?».

«За 32-летнюю историю Узбекистана мы впервые реализуем образцовый и отвечающий мировым стандартам проект. Он должен остаться на 300−400 лет, нашим внукам, правнукам и так далее. Следующее поколении должно продолжить [этот проект]», — сказал он.

В сообщении пресс-службы президента отмечалось, что сегодня в Ташкенте проживают и работают почти 5 миллионов человек. С учётом нынешних темпов урбанизации в ближайшие годы население столицы будет расти. Есть потребность в строительстве 20 тысяч квартир, а также ежегодно более 40 школ, детсадов и поликлиник.

Проекты компонентов города Новый Ташкент разрабатываются 20 компаниями из Сингапура, Великобритании, Китая, Германии, Турции, Нидерландов, Южной Кореи и ОАЭ.

Президент поручил завершить до конца года детализированное проектирование, определить проектировщиков и строительные организации по объектам первого этапа проекта.