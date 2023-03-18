Президент Узбекистанf Шавкат Мирзиёев 18 марта дал старт строительству «Нового Ташкента».

«Исходя из запросов населения, мы в последние годы провели большую созидательную работу в Ташкенте. Теперь настало время подумать о перспективах его развития. Сегодня мы с вами собрались, чтобы посовещаться о будущем Ташкента», — сказал глава государства.

В частности, сегодня количество проживающего и работающего в столице населения составляет 4−5 миллионов человек. Поэтому в городе есть потребность в строительстве многоэтажных домов на более чем 20 тысяч квартир, более 40 школ, детских садов, поликлиник, сообщил он.





Президент подчеркнул, что «в определении будущего столицы необходимо думать на многие годы вперёд».

«Необходимо подумать об устойчивом развитии нашей столицы и чётко определить планы минимум на 15−20 лет вперёд. Продуманная политика урбанизации оказывает большое влияние на условия жизни, экономическое развитие, настроение и культуру людей», — сказал он.

Шавкат Мирзиёев отметил, что совместно со специалистами Великобритании, Сингапура и Турции был разработан проект генерального плана Ташкента до 2045 года. Он предусматривает «создание благоприятных условий для населения, осуществление строительства за пределами города, обеспечение чистоты окружающей среды, сохранение архитектурного облика Ташкента».

Планируется постепенное расширение территории столицы за счёт приграничных районов Ташкентской области, а между реками Чирчик и Карасу построить «Новый Ташкент». После обсуждения с народными депутатами и представителями общественности из трёх вариантов проекта был выбран наиболее оптимальный, говорится в сообщении.





В рамках проекта «Новый Ташкент» на территории в 6000 га планируется создать условия для проживания 1 миллиона человек с обеспечением соответствующей инфраструктуры. В частности, на первом этапе будут построены многоквартирные дома на 60 тысяч жителей, 30 школ, 20 детских садов, многопрофильная больница и 5 семейных поликлиник. Здесь же разместятся Университет «Нового Узбекистана», новое здание Национальной библиотеки, театр, школы творчества, объекты торговли и сервиса.

Поэтапно также планируется перенести в «Новый Ташкент» государственные учреждения. На месте зданий, где сейчас располагаются министерства и ведомства, планируется открыть гостиницы, объекты торговли и услуг. «Ташкент превратится в современный центр туризма и бизнеса», — сказал глава государства.

При реализации проекта «будут использованы современные подходы к урбанизации». Например, намечено реорганизовать транспортную систему. Общественный транспорт «Нового Ташкента» будет состоять только из электробусов. При этом, исходя из принципа «зелёный и безопасный город», будут созданы «комфортные условия для свободного передвижения пешеходов и велосипедистов».

Для этого планируется построить подземные паркинги на 100 тысяч мест, а для автомобильного движения — 14 тоннелей и 7 мостов через реки Чирчик и Карасу. Все электрические, коммуникационные сети, газовые и водопроводные трубы будут проложены под землей.





Впервые в Центральной Азии анонсировано строительство станции тригенерации (процесс совместной выработки электричества, тепла и холода), которая будет вырабатывать электроэнергию, отапливать здания осенью и зимой, а летом — охлаждать, говорится в сообщении пресс-служба президента.

В проекте «Новый Ташкент» за счёт водосберегающих технологий потребление воды, как ожидается, сократится в два раза. Сточные воды будут перерабатываться на основе современных технологий и использоваться для орошения и технических целей.

В новом городе запланировано создание «200 тысяч высокооплачиваемых рабочих мест на базе инновационных технологий». Для этого будут созданы новые технопарки, IT-парк, образовательные и медицинские кластеры.

Президент Шавкат Мирзиёев заложил капсулу, знаменующую начало строительства «Нового Ташкента».

«В преддверии светлого праздника мы с добрыми надеждами начинаем строительство. Это будет новой страницей в истории Нового Узбекистана», — сказал глава государства.