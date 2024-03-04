Президент подписал закон о детском омбудсмане. Он наделяет уполномоченного по правам ребёнка защищать детей в суде, посещать любые организации, связанные с детьми, включая воспитательные колонии, направлять запросы о защите прав детей из Узбекистана за рубежом и другими правами.

В Ташкент из Далласа доставлены ещё 74 гражданина Узбекистана, депортированные США. В декабре было депортировано 119 узбекистанцев.

В посольстве США в Ташкенте предостерегли узбекистанцев от нелегальной миграции в Америку. «Настоятельно рекомендуем не поддаваться обману контрабандистов, которые рассматривают людей как товар, и использовать безопасные и проверенные пути для поездок и работы», — призвала дипмиссия.

Компания Petroleum Technology Group Данияра Камилова стала владельцем Чиназского нефтеперерабатывающего завода, до этого принадлежавшего «Узбекнефтегазу». Ранее эта же компания приватизировала сеть автозаправочных станций UNG Petro. Чиназский НПЗ был выставлен на продажу в конце 2022 года.

Гроссмейстер Нодирбек Абдусатторов вошёл в число пяти сильнейших шахматистов мира в онлайн-рейтинге после трёх побед на супертурнире в Чехии.

До конца недели дневная температура воздуха в Узбекистане постепенно повысится до +13…+18 градусов, ночью — до +2…+5 градусов. 8 марта по стране местами пройдут дожди.

Фотовыставка о 17 успешных женщинах Узбекистана открыла маркет локальных брендов Teplo, посвящённый Международному женскому дню. Героини записали на аудио пожелания и напутствия всем женщинам.

В новом рейтинге свободы Freedom House Узбекистан набрал 12 баллов из 100, страна сохраняет статус «несвободной». В этой же категории остаются другие страны Центральной Азии. Самую высокую оценку рейтинга получила Финляндия.

В честь Навруза и Международного дня театра ГАБТ имени Алишера Навои объявил 22−24 марта днями открытых дверей со свободным входом для желающих. Зрители смогут посетить вечер итальянской музыки и послушать оперу.

В мире

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло вблизи Алматы, сила толчков в городе составила 5 баллов. Работу алматинского метро приостановили, полицию перевели на усиленный режим службы. Многие горожане в панике выбегали на улицу.

Новым премьер-министром Пакистана избран Шехбаз Шариф — младший брат экс-главы правительства Наваза Шарифа. Его кандидатуру выдвинула коалиция из восьми партий.

Верховный суд США постановил, что Дональд Трамп имеет право баллотироваться в президенты. Ранее судьи штата Колорадо запретили включать его в избирательные бюллетени из-за обвинений Трампу по делу о штурме Капитолия.

Спасибо, что читаете нас!