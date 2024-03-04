Узбекистанский гроссмейстер Нодирбек Абдусатторов вошёл в число пяти сильнейших шахматистов мира в динамическом (онлайн) рейтинге (по итогам февраля в рейтинге Международной шахматной федерации занимает 11-е место).





Он улучшил рейтинг в рамках супертурнира Prague International Chess Festival (фестиваль по классическим шахматам) в Праге, который проходит с 27 февраля по 7 марта.

Узбекистанец одержал три победы над гроссмейстерами Тхай Дай Ван Нгуеном, Давидом Наварой и Матеушем Бартелем. Он увеличил свой рейтинг на 11,1 балла Эло и поднялся на пятую строчку мирового рейтинга. Таким образом, 19-летний Нодирбек Абдусаторов обошёл Алирезу Фирузджу и Яна Непомнящего, а от чемпиона мира Дин Лижэня его отделяет меньше одного балла.

Как мы сообщали ранее, Нодирбек Абдусатторов установил рекорд для шахматистов из Узбекистана: год назад он стал самым высокорейтинговым игроком, а теперь добрался и до мировой десятки. До этого только Рустам Касымджанов доходил до 11-й строчки с пиковым рейтингом 2715.

Нодирбек Абдусатторов также возглавил рейтинг лучших молодых шахматистов мира Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Prague Chess Festival 2024 — супертурнир 19-й категории, в котором выступают трое участников Турнира претендентов: Прагнанандха Рамешбабу, Видит Сантош Гуджрати и Гукеш Доммараджу. Помимо них, играют Нодирбек Абдусатторов, Винсент Каймер, Рихард Раппорт, Пархам Магсудлу, десятикратный чемпион Чехии Давид Навара, четырёхкратный чемпион Польши Матеуш Бартель, а также ещё один местный представитель Тай Дай Ван Нгуен.

Турнир получил 19-ю категорию со средним рейтингом участников 2710 (как в Вейк-ан-Зее). Турнир проводится по круговой системе и состоит из 9 туров. Контроль времени: 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии + 30 секунд на ход, начиная с первого.

В январе Нодирбек Абдусатторов выступил в супертурнире Tata Steel Chess с элитными шахматистами, где за 13 туров одержал шесть побед, пять раз сыграл вничью и потерпел два поражения. «Газета.uz» рассказывала, как сложился для узбекистанца этот турнир.