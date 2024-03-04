Компания Petroleum Technology Group стала владельцем Чиназского нефтеперерабатывающего завода в Ташкентской области, следует из данных Единого государственного регистра предприятий и организаций Узбекистана.

Предприятие ранее принадлежало государственной компании «Узбекнефтегаз». Сменился также руководитель НПЗ — вместо Гиясиддина Наджимова теперь указан Бахтиёр Ашрафханов.

Чиназский НПЗ, основанный в августе 2016 года, способен ежегодно перерабатывать до 117 тысяч тонн нефти в бензин, керосин, дизельное топливо, мазут и смазочные масла.

Агентство по управлению государственными активами (АУГА) выставило завод на приватизацию в ноябре 2022 года, в декабре того года срок приёма заявок был продлён. На январь 2023 года было получено 7 заявок, в мае срок приёма предложений был продлён. В качестве консультанта по приватизации была привлечена Mosaic Financial.





АУГА и «Узбекнефтегаз» не сообщали об итогах приватизации, в частности, когда и за какую сумму Petroleum Technology Group купила нефтеперерабатывающий завод.

Ранее «Газета.uz» писала, что Petroleum Technology Group приобрела у «Узбекнефтегаза» компанию UNG Petro — сеть из 78 автозаправочных станций.

О компании Petroleum Technology Group

Компания Petroleum Technology Group была зарегистрирована 4 октября 2023 года с уставным капиталом 101 млн сумов и занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления. Её учредителями указаны компания Delta Global Dynamics (1%) и Данияр Абдулазизович Камилов (99%) — сын бывшего министра иностранных дел, ныне заместителя секретаря Совета безопасности при президенте Абдулазиза Камилова. Данияр Камилов владеет 100-процентной долей в Delta Global Dynamics.

В феврале 2022 года одна из компаний Данияра Камилова First Premium Alliance приобрела крупнейший в Узбекистане спиртовый завод. Предприниматель также владеет компанией Progressgortech-Asia (обслуживание поставщиков авиакеросина в аэропортах Узбекистана, работает в 9 аэропортах) и Metropol Group (консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления). Последняя в июне 2021 года приватизировала бывшее здание Службы национальной безопасности в центре Ташкента за 210 млрд сумов. На его месте планируется строительство отеля премиум-класса Radisson.

Кроме того, Delta Global Dynamics указана в качестве сооучредителя (10%) с Advanced Retail International Co и Salveo Limited в ряде компаний — Retail Boutique, Retail Store Pro, Retail Group Store, Spanish Store, Retail Group Global, Master Retail Store, Fashion Retail Store, Fashion Group Ca, которые связаны c саудовской Cenomi Group (бывший Al Hokair), куда входят бренды группы Inditex, такие как Zara, Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Pull & Bear, Oysho и Stradivarius. Именно эти бренды были представлены в торговом центре Tashkent City Mall.