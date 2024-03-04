В первые мартовские дни зима ещё раз напомнила о себе холодной погодой и осадками в виде снега. В понедельник утром температура воздуха понизилась до −2…−5 градусов Цельсия, по северу — до −7…−12. Однако уже днём начнётся интенсивное повышение температуры, которое продолжится до конца рабочей недели, сообщил Узгидромет.

4−7 марта по всей территории Узбекистана ожидается погода без осадков. 8 марта по стране местами пройдут дожди.

Температура воздуха в понедельник днём будет в пределах +4…+9 градусов и до конца недели постепенно повысится до +13…+18 градусов. Ночная температура будет повышаться от −2…−5 до +2…+5 градусов.

Ветер преимущественно восточного направление, от слабого до умеренного, 8 марта — местами с усилением до 15−18 м/с.

5−6 марта в отдельных районах возможен туман. 6−7 марта в отдельных горных районах, а 8 марта — по большей части горной территории пройдут осадки в виде дождя и снега. Лавиноопасно.

Погода в Ташкенте

4−7 марта без осадков, 8 марта возможен небольшой дождь. Температура ночью будет повышаться от 0…-2 градусов до +3…+5, днём — от +5…+7 градусов до +15…+17.

6−7 марта в ночные и утренние часы возможен туман. Ветер восточный 3−8 м/с.