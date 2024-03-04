Днём 4 марта в Казахстане произошло землетрясение магнитудой 6,1, сообщает МЧС страны.

По информации ведомства, подземные толчки зарегистрировали в 11:22 по местному времени. Эпицентр землетрясения был расположен в 31 км к югу от Алматы. Сила толчков в городе составила 5 баллов. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Сразу после землетрясения в Алматы сработали системы оповещения. Горожане «в состоянии шока и тревоги» выбегали на улицы, описывает Tengrinews.kz. Многие оставались снаружи, опасаясь повторных толчков или разрушений.

Работа алматинского метро была приостановлена, чтобы сотрудники метрополитена обследовали тоннели. Во всех школах и колледжах Алматы отменили занятия второй смены. Городскую полицию перевели на усиленный режим несения службы.

По данным акимата Алматы, в пункты приёма населения обратились 1132 человека. Всего в городе развернули 384 пункта приема.

В акимате также сообщили, что в городе не зафиксировали существенные повреждения зданий. На видео, опубликованных местными СМИ, видно, что в некоторых зданиях появились трещины на стенах и разбились стекла.

В городском департаменте по ЧС предупредили, что угроза повторных афтершоков сохраняется и попросили жителей оставаться в пунктах приёма населения.

Это второе сильное землетрясение, ощущавшееся в Алматы, за последние два месяца. В конце январе в городе зафиксировали подземные толчки силой 5 баллов, тогда эпицентр землетрясения находился на границе Кыргызстана и Китая.