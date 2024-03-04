Международная правозащитная организация Freedom House вновь включила Узбекистан в число несвободных стран. В новом рейтинге «Свобода в мире — 2024» Узбекистан набрал 12 баллов из 100 возможных. Этот же показатель был у страны в прошлом году.

Freedom House оценивает уровень свободы по развитию двух факторов: политических прав и гражданских свобод. У Узбекистана 2 балла по политическим правам и 10 — по гражданским свободам.

Бывший СССР

Азербайджан — 7 баллов / несвободная

— 7 баллов / несвободная Армения — 54 балла / частично свободная

— 54 балла / частично свободная Беларусь — 8 баллов / несвободная

— 8 баллов / несвободная Казахстан — 23 балла / несвободная

— 23 балла / несвободная Кыргызстан — 27 баллов / несвободная

— 27 баллов / несвободная Молдова — 61 балл / частично свободная

— 61 балл / частично свободная Россия — 13 баллов / несвободная

— 13 баллов / несвободная Таджикистан — 5 баллов / несвободная

— 5 баллов / несвободная Туркменистан — 2 балла / несвободная

— 2 балла / несвободная Узбекистан — 12 баллов / несвободная

— 12 баллов / несвободная Украина — 49 баллов / частично свободная

Самую высокую оценку рейтинга получила Финляндия — 100 баллов. За ней следуют Новая Зеландия и Швеция, набравшие по 99 баллов каждая.

Наихудшие результаты показал Тибет (0 баллов), а также Сирия и Южный Судан (по 1 баллу).

В своём отчёте Freedom House отмечает, что уровень свободы по всему миру снижается 18-й год подряд. За последний год спад наблюдался в 52 странах, тогда как улучшения зафиксированы только в 21 стране.

«Манипулирование выборами стало одной из основных причин глобального разрушения свободы», — подчёркивают эксперты. К ухудшению политических прав и гражданских свобод также привели вооружённые конфликты из-за спорных территорий.

«Глобальная борьба за свободу столкнётся с решающим испытанием в 2024 году, когда около половины населения мира пойдёт на выборы, а конфликты продолжат бушевать в Мьянме, Судане, Украине и других странах. Продолжающиеся нападки на плюрализм могут способствовать апатии избирателей, дальнейшему расколу и даже насилию, поскольку они подрывают обещание о том, что демократия может принести пользу каждому и что разнообразие политических идей, убеждений и этнической принадлежности является источником силы. Если демократические страны не ответят на эти вызовы, в 2025 году большему количеству людей в мире будет отказано в фундаментальных свободах», — предупреждают составители рейтинга.