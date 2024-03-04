В преддверии Международного женского дня в Центральном выставочном зале прошла фотовыставка о женщинах Узбекистана, которые бросили вызов стереотипам и предрассудкам своего времени. В экспозицию вошли несколько архивных фотографий женщин-первопроходцев, а также портреты современниц. Мероприятие прошло в рамках маркета локальных брендов Teplo.

«Выставка посвящена 17 ярким, талантливым и успешным женщинам Узбекистана, чьи слова и поступки меняют наше общество в лучшую сторону, — сказала организатор маркета Чарос Камалова. — Совместно с Камарнисо Исмаиловой и Умаром Саиди мы хотим сказать спасибо каждой за то, что они у нас есть. Мы ими восхищаемся и надеемся, что своим примером они вдохновят наших гостей слушать себя, преодолевать трудности и заниматься любимым делом».

выставка фотографий, международный женский день

Экспозицию открывают архивные фотографии женщин, ставших первыми в своей профессии. Среди них журналистка Собира Холдарова, машинистка Башорат Мирбабаева, врач и доктор медицинских наук Зульфия Умидова, документалист и актриса Неля Атауллаева. Подробную историю их пути «Газета.uz» приводила в материале «Женщины-первопроходцы в истории Узбекистана», опубликованном 8 марта 2023 года.

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Ряды современниц составили основательница шелтера «Рахмдиллик» Бибисора Арипова, певица Муножат Юлчиева, искусствовед Наталья Мусина, режиссёр Саодат Исмаилова, гимнастка Оксана Чусовитина, основатель Nemolchi.uz Ирина Матвиенко, архитектор Тахмина Турдиалиева и другие.

выставка фотографий, международный женский день

Женщины записали аудио-напутствия для посетителей выставки. В своих пожеланиях они говорят о страхе и стереотипах, которые ограничивают развитие, и необходимости освободиться от навязанных догм. Свобода требует терпения и сил, не обходится без ошибок, но определённо стоит чувства наполненности, которое женщина обретает, опираясь на свои желания и, что важнее, на желание себе добра. Его составляющие могут меняться. Поиски и обретение этих фрагментов будут сменять друг друга на протяжении всей жизни. Наслаждаться этим путём — выбор, который стоит сделать каждой женщине.