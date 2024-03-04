Новым премьер-министром Пакистана стал председатель Пакистанской мусульманской лиги Шехбаз Шариф, сообщает The Guardian. За него проголосовали 201 из 336 депутатов нижней палаты парламента.

72-летний Шехбаз Шариф — младший брат бывшего премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа, трижды занимавшего этот пост. Впервые на должность премьера Шехбаз Шариф был избран в апреле 2022 года после смещения экс-главы правительства Имрана Хана. Он возглавлял страну до августа 2023 года, когда парламент был распущен перед выборами.

Кандидатуру Шарифа выдвинула коалиция из восьми партий, сформированная по итогам парламентских выборов 8 февраля, на которых ни одна из участвовавших партий не добилась большинства. После оглашения результатов по всей стране вспыхнули протесты.

Сторонники Хана, который сейчас отбывает тюремный срок по обвинению в коррупции и разглашении гостайны, раскритиковали избрание Шарифа и назвали его «вором». Они также участвовали в выборах, но как самовыдвиженцы, и получили больше мест, чем любая партия, однако из-за особенностей выборной системы Пакистана лишены возможности формировать правительство.

Эксперты считают, что новому коалиционному правительству во главе с Шарифом «предстоит трудный путь», пишет The Guardian. Имран Хан до сих пор пользуется значительной поддержкой в стране, а экономика Пакистана переживает кризис.