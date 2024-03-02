Традиционный обзор основных изменений в законодательстве и других нововведений в Узбекистане, вступающих в силу 1 марта. Оповещение населения о загрязнении воздуха, отмена 22 видов лицензий и разрешений для предпринимателей, запрет на передвижение грузовиков в часы пик.

Президент Узбекистана и гендиректор французской Voltalia дали старт строительству фотоэлектростанции мощностью 100 МВт в Тупраккалинском районе Хорезма. Её запуск ожидается к концу года. Она будет вырабатывать 254 миллиона киловатт-часов в год, что покроет 11% потребления электроэнергии в регионе.

В Хорезмской области планируется запустить проекты по производству грузовых электромобилей, сульфата никеля для аккумуляторов, архитектурного стекла, стеклянной тары, строительных материалов, лакокрасочной продукции и тканей. Проекты презентовали президенту.

Президент анонсировал принятие трёхлетней программы развития туризма в Хорезмской области. Планируется внедрить визу «Узбекистан — мой второй дом» с неограниченным посещением Хорезма в течение года, открыть новые авианаправления, вдвое сократить интервал движения троллейбусов и закупить электробусы.

Корреспонденты «Газеты.uz» посетили Бухару, где начат масштабный снос зданий и сооружений в центре города для строительства этнографического туристического центра «Вечная Бухара». Смотрите наш фоторепортаж с комментарием главного архитектора Бухарской области.

Компания Данияра Камилова (сына Абдулазиза Камилова) стала владельцем компании UNG Petro — сети из 78 автозаправочных станций «Узбекнефтегаза».

Жильё в Ташкенте дорожает на 20% в год. Многие потенциальные покупатели считают, что на столичном рынке недвижимости образовался пузырь, который вот-вот лопнет. Как возникает пузырь, есть ли он на самом деле и на что обращать внимание при покупке жилья — в колонке аналитика Дениса Соколова.

Восемь кинопремьер, спектакли, ярмарки творческих изделий, квизы, вечер каракалпакской музыки, детские шоу, скидки, вечеринки и другие события предстоящих выходных — в подборке Afisha.uz.

В мире

По оценке учёных, более 1 миллиарда людей на планете в 2022 году, или каждый восьмой житель Земли, страдали от ожирения. С 1990 года показатели по ожирению среди взрослых увеличилась более чем в 2 раза, а среди детей и подростков — в 4 раза.

В Москве на Борисовском кладбище прошли похороны российского оппозиционера Алексея Навального. Проститься с умершим политиком пришли тысячи людей.

В энергосистеме Таджикистана произошёл крупный сбой, перебои с электричеством наблюдались в Душанбе и ряде регионов. В столице страны также отключалось отопление и прекращалась подача питьевой воды.

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