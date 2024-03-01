В Москве 1 марта состоялись похороны российского оппозиционера Алексея Навального — спустя две недели после того, как он погиб в колонии.

Отпевание политика проходило в храме иконы Божьей Матери «Утоли моя печали» в районе Марьино, откуда гроб с телом отвезли на Борисовское кладбище.

Проститься с умершим политиком пришли тысячи людей. Очередь к церкви к моменту начала панихиды растянулась на полтора километров. Собравшиеся скандировали «Навальный», «Ты не боялся — и мы не боимся!», «Свободу политзаключённым» и «Россия будет свободной!». В толпе также звучал лозунг «Нет войне», пишет Русская служба Би-би-си.

На церемонии прощания присутствовали родители оппозиционера — Анатолий и Людмила Навальные. Вдова политика и его дети не смогли приехать в Россию по соображениям безопасности.

Проститься с Навальным также приехали дипломаты европейских стран и США и российские политики Евгений Ройзман и Борис Надеждин.

Крест на могиле Алексея Навального. Фото: Иван Жданов.

Стихийные мемориалы памяти политика появились во дворах возле кладбища и на пути к нему, отмечает Би-би-си. Люди оставляли цветы у ближайшей станции метро «Борисово» и у подъезда дома в Марьино, где жила семья Навальных.

По данным «Медиазоны», прощание с Навальным на кладбище продолжалось после 8 вечера. Люди оставляли у могилы цветы, свечи и плакаты.