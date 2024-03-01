В работе энергосистемы Таджикистана 1 марта произошёл крупный сбой, сообщает ASIA-Plus. Перебои с электричеством наблюдались в Душанбе и ряде регионов страны.

Электроснабжение пропало примерно в 11:10, отмечает издание.

В столице Таджикистана также отключилось отопление и прекратилась подача питьевой воды, не работали сотовая связь и интернет.

Из больших городов отключения не затронули только Бохтар. Снабжение не прекращалось и в Горно-Бадахшанской автономной области, которая обеспечивается электричеством за счёт местных ГЭС.

Источник издания сообщил, что проблемы с подачей энергии возникли из-за аварии на Нурекской ГЭС.

Об этом же пишет Telegram-канал «Dushanbe Post». Источники канала в национальной энергокомпании Таджикистана «Барки Точик» сообщили, что уровень воды на Нурекской ГЭС упал на семь метров ниже нормы.

Таджикские власти ситуацию с блэкаутом не комментировали. Подача электричества в Душанбе возобновилась спустя три часа после отключения.