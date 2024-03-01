Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 29 февраля ознакомился с презентацией инвестиционных проектов, планируемых к реализации в Хорезмской области, сообщила пресс-служба главы государства.

Для региона совместно с иностранными инвесторами формируются десятки проектов в таких отраслях, как машиностроение, градостроительство, химия, текстильное производство, строительные материалы, медицина, пищевая промышленность.

На презентации была представлена информация о 18 проектах общей стоимостью более 660 млн долларов, в целом для области сформирован пакет инвестпроектов на 1,5 млрд долларов.

В частности, разрабатываются проекты по производству грузовых электромобилей, сульфата никеля для аккумуляторов, архитектурного стекла, стеклянной тары, строительных материалов, лакокрасочной продукции и тканей.

Глава государства побеседовал с инициаторами этих проектов — иностранными инвесторами и местными предпринимателями. Обсуждены экономическая эффективность проектов, даны указания по их ускорению и созданию дополнительных условий для предпринимателей.

В завершение первого дня поездки в Хорезмскую область Шавкат Мирзиёев провёл рабочее совещание с участием руководства Министерства энергетики, «Узкимёсаноат» и крупной зарубежной инвестиционной компании. Название компании пресс-служба президента не приводит.

Как отмечается в сообщении, в Хорезмской области намечено реализовать крупный газохимический проект с общим объёмом инвестиций в более 10 млрд долларов.

Ожидается, что будущие мощности будут способны производить 2,5 миллиона тонн продукции в год и создаст 3000 рабочих мест. Период реализации проекта — 2024−2028 годы. Как ожидается, этот проект станет одним из промышленных флагманов Узбекистана.