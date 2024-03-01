Новым владельцем компании UNG Petro, которой принадлежит 78 автозаправочных станций в Узбекистане, стала компания Petroleum Technology Group, следует из Единого государственного регистра предприятий и организаций.





Ранее владельцем заправок была компания «Узбекнефтегаз». В конце мая прошлого года Агентство по управлению госактивами объявило о начале отбора консультанта для продажи UNG Petro (уставной фонд — 265 млрд сумов), однако до сих пор не сообщала о начале приёма предложений и итоговых результатах приватизации.

Когда и за какую сумму Petroleum Technology Group купила UNG Petro не сообщается.





Компания Petroleum Technology Group зарегистрирована 4 октября 2023 года и занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления. Её учредителями указаны компания Delta Global Dynamics (1%) и Данияр Абдулазизович Камилов (99%) — сын бывшего министра иностранных дел, ныне заместителя секретаря Совета безопасности при президенте Абдулазиза Камилова. Данияр Камилов также владеет 100-процентной долей в Delta Global Dynamics.

В феврале 2022 года одна из компаний Данияра Камилова First Premium Allianc приобрела крупнейший в Узбекистане спиртовый завод. Предприниматель также владеет компанией Progressgortech-Asia (обслуживание поставщиков авиакеросина в аэропортах Узбекистана, работает в 9 аэропортах Узбекистана) и Metropol Group (консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления).

Metropol Group в июне 2021 года приватизировала бывшее здание Службы национальной безопасности в центре Ташкента за 210 млрд сумов. На его месте планируется строительство отеля премиум-класса Radisson.