С 1 марта 2024 года в Узбекистане вступает в силу ряд изменений в законодательстве и другие нововведения, включая оповещение населения Узбекистана о загрязнении воздуха, отмену 22 видов лицензий и разрешений для предпринимателей, предоставление отдельным регионам статусов «экомахалля», «экосело» и «экоаул» и другое. Обзор подготовлен на основе данных Министерства юстиции, Norma.uz и материалов «Газеты.uz».

Население Узбекистана начнут оповещать о загрязнении воздуха

В Узбекистане с 1 марта начнут оповещать население при возникновении пыльных бурь и выявлении случаев превышения установленной нормы содержания мелких дисперсных частиц в атмосферном воздухе.

Запрет на передвижение грузовиков и прицепов с максимальной массой более 10 тонн в часы пик

С 1 марта в Ташкенте будет запрещено передвижение автотранспортных средств, предназначенных для грузоперевозок, отнесённых к категории N2, N3 и О4 с разрешённой максимальной массой более 10 тонн, в часы пик.

Указанное ограничение не применяется к грузовым транспортным средствам специальных служб, в том числе коммунального хозяйства, благоустройства и Вооружённых сил Узбекистана.

Отмена 22 видов лицензий и разрешений для предпринимателей

С 1 марта в Узбекистане для предпринимателей отменяется 22 вида лицензий и разрешений.

Полностью отменяется 7 видов разрешительных документов, например, разрешение на перевозку грузов при включении в реестр таможенных перевозчиков.

Отдельным регионам присвоят статус «экомахалля», «экосело» и «экоаул»

Сходам граждан на территориях, где введён режим экологически чистой территории, с 1 марта предоставляется статус «экомахалля», «экосело» и «экоаул».

С 1 января 2024 года такой режим ввели в туристско-рекреационных зонах Бостанлыкского и Зааминского районов.

Внедряется гибкий график работы для оказания соцуслуг и помощи отдельным лицам

С 1 марта внедряется гибкий график работы для оказания ассистентами социальных работников услуг одиноким престарелым и лицам с инвалидностью, имеющим ограниченные возможности ухода за собой, самостоятельной мобильности и ориентации, во все дни недели на почасовой основе.

Порядок оформления отдельных нотариальных сделок из-за рубежа

Согласно законодательству, с 1 марта внедряется порядок оформления сделок, связанных с использованием имущества (за исключением перехода права собственности другому лицу), посредством видеоконференцсвязи с использованием электронной цифровой подписи без посещения нотариальной конторы, в том числе находясь при этом за рубежом.

Запрет на ввоз определённых видов солнечных панелей

С 1 марта будет запрещён ввоз солнечных панелей, техническая документация или маркировка которых не содержит сведений о соответствующем классе «А», «В», «С» и «D», представляющих показатели качества солнечных элементов.

Внедрение специального режима «В бизнес без лицензии»

С 1 марта 2024 года до 1 января 2025 года в порядке правового эксперимента будет внедрён специальный режим «В бизнес без лицензии», определяющий переходный и адаптационный период до 3 месяцев для начала деятельности по эксплуатации рентгеновского оборудования и осуществлению ветеринарных лабораторно-диагностических работ.

Компания по развитию предпринимательства поддержит бизнес

С 1 марта Компания по развитию предпринимательства будет предоставлять меры поддержки субъектов предпринимательства по проектам производства и оказания услуг субъектов среднего предпринимательства и проектам субъектов малого и среднего предпринимательства.

Изменение лицензионных требований в сфере градостроительства

Усиливаются требования для получения некоторых лицензий в сфере градостроительства. К примеру, для получения лицензии на проектирование мостов и тоннелей организация должна иметь в штате как минимум 15 специалистов.

Лицензию также могут получить иностранные (имеющие постоянное учреждение) юридические лица. Срок рассмотрения сокращается с 30 до 20 дней.

Усиливаются требования для получения лицензии на строительство и ремонт мостов и туннелей; на проектирование, строительство и эксплуатацию объектов повышенного риска и потенциально опасных производств.

Новые лицензионные требования вступают в силу с 1 марта 2024 года.