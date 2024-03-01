В 2022 году более 1 миллиарда человек в мире, или каждый восьмой житель Земли, страдали от ожирения, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Lancet.

«С 1990 года распространённость ожирения среди взрослых увеличилась в мире более чем в два разе, а среди детей и подростков (в возрасте от 5 до 19 лет) — в четыре раза», — говорится в сообщении ВОЗ.

Исследование показывает, что, несмотря на сокращение масштабов недоедания, оно по-прежнему остаётся серьёзной проблемой среди многих групп населения, особенно в Юго-Восточной Азии и Африке к югу от Сахары. По данным ВОЗ, недоедание является причиной половины всех случаев смерти детей в возрасте до 5 лет.

В свою очередь, ожирение может вести к неинфекционным заболеваниям, например болезням сердечно-сосудистой системы, диабету и некоторым видам рака, предупредила ВОЗ.

«Новое исследование подчёркивает важное значение, которое играют профилактика и лечение ожирения как в раннем, так и во взрослом возрасте с помощью режима питания, физической активности и надлежащей медицинской помощи, если она необходима», — отметил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, для достижения глобальных целей по борьбе с ожирением потребуются научно обоснованные меры и коллективные усилия правительств, общества и учреждений общественного здравоохранения при поддержке ВОЗ. Гебрейесус подчеркнул, что также необходимо сотрудничество частного сектора, который несёт ответственность за воздействие своей продукции на здоровье потребителей.