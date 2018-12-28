Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в послании парламенту в пятницу заявил о необходимости принятия программы реновации жилья на основе опыта мировых мегаполисов.

«На месте устаревших многоэтажных домов с истекшим сроком эксплуатации нужно строить дома с самыми современными условиями», — заявил глава государства.

Он отметил, что даже в Ташкенте во многих районах до сих пор есть дома без канализации: «Это одноэтажные дома, многоэтажные, особенно двухэтажные. В кишлаках есть такие дома, построенные в советское время, без условий».

«Людей переселять не будем. Люди хотят жить там, где выросли. Мы научились строить 9−11-этажные дома быстро, за полгода», — сказал Шавкат Мирзиёев.

По его словам, в Ташкенте программу реновации планируется начать с Мирзо-Улугбекского района.