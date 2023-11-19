Социал-демократическая партия «Адолат» выступила против проведения строительных работ на основе реновации в Ташкенте без создания прочной правовой основы для этой процедуры.

Министерство занятости и сокращения бедности Узбекистана на днях опубликовало для обсуждения проект постановления Кабинета министров о выведении из бедности жителей Чиланзарского района Ташкента на основе опыта Китая, включая применение новых подходов, инновационных и «зелёных» технологий и современных методов управления.

Согласно проекту, несколько жилых домов и торговых объектов у дороги (напротив Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи или 16-й горбольницы) на пересечении улиц Домрабад, Малая кольцевая дорога и 2-й проезд Дильшух попадут под «реновацию». Речь идёт о перестройке одноэтажных зданий в многоэтажные с созданием на первых этажах современных сервисных объектов. Для этого потребуется договориться с собственниками домов и бизнесом.

Активисты и эксперты партии «Адолат» подробно изучили и проанализировали этот проект и отметили, что без прочной правовой основы о реновации, в частности, жёстких требований и порядка её проведения, гарантий соблюдения прав собственников жилья, реализация этого проекта может нанести вред интересам физических и юридических лиц.

Партия считает, что с учётом отсутствия правовой основы для реновации целесообразно усовершенствовать законодательство, тщательно обсудив с широкой общественностью, в том числе с жителями Чиланзарского района.