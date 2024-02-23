С 1 сентября в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях в порядке эксперимента будет внедрено бесплатное автобусное сообщение для учащихся средних общеобразовательных школ из отдалённых районов.

Это предусмотрено указом президента Шавката Мирзиёева от 21 февраля, которым утверждена Государственная программа по реализации Стратегии «Узбекистан-2030» в 2024 году.

Услуги перевозки будут оказываться на основе аутсорсинга, говорится в документе.

Организация бесплатных автобусов для учащихся 715 средних школ в отдалённых и труднодоступных местностях предусмотрена в Стратегии «Узбекистан-2030», утверждённой президентом в сентябре 2023 года. В 2024 году планировалось охватить 100 школ.

Прошлым летом Шавкат Мирзиёев на встрече с избирателями в Нукусе в качестве кандидата в президенты заявил, что первым регионом, где будут внедрены школьные автобусы для перевозки детей из отдалённых сёл, станет Каракалпакстан.

В 2021 году ЮНИСЕФ и ГУБДД МВД проводили опрос о безопасности дорожного движения у школ. Более половины респондентов отметили, что дорога в школу не является безопасной. В Ташкенте такой ответ дали 60% респондентов. Большинство школьников добираются до школы пешком.

В условиях отсутствия нормального общественного транспорта и автобусов и микроавтобусов для перевозки учащихся школ и воспитанников детсадов в регионах для перевозки детей часто используются не приспособленные для этого микровэны Damas и легковые автомобили. Некоторым водителям удаётся помещать в них более 20 детей.