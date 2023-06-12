Каракалпакстан станет первым регионов, где будут внедрены школьные автобусы для перевозки детей из отдалённых сёл. Об этом на встрече с избирателями в Нукусе 12 июня в качестве кандидата в президенты от Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП) заявил Шавкат Мирзиёев, сообщает пресс-служба партии.

Кандидат напомнил, что внедрение бесплатного питания для учащихся начальных классов школ было внедрено с Каракалпакстана. С таким предложением он выступил, будучи кандидатом на пост главы государства в 2021 году. Впоследствии это распространили на весь Узбекистан.

«Перевозку детей, проживающих в отдалённых аулах, в и из школ мы также начнём с этой земли», — сказал он.

Шавкат Мирзиёев заявил, что в республике намечено построить и реконструировать 160 детсадов и открыть 2000 частных детсадов.

В следующем году должно быть создано 100 тысяч новых ученических мест. Для этого будет построено 30 новых школ и дополнительные корпуса в 150 школах, 350 школ будут отремонтированы, пообещал он. Количество специализированных школ увеличится в 2 раза до 32.

«В результате в школах Каракалпакстана совсем не будет классов, где обучается более 30−35 детей», — заявил Шавкат Мирзиёев.